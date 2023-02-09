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Kaymakamlığın yardım tırına AKP pankartı astılar. Her şey Reis'in gözüne girebilmek için

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, depremzedeler için toplanan yardımların bulunduğu TIR'a AKP Urla İlçe Teşkilatı'nın pankartının asıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 21:15
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Kaymakamlığın yardım tırına AKP pankartı astılar

Kaymakamlığın yardım tırına AKP pankartı astılar. Her şey Reis'in gözüne girebilmek için
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Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar, Urla Afet Yardım TIR'ı olarak yola çıktı, AKP Urla İlçe Teşkilatı araca kendi pankartını astı. Haberi duyuran CHP'li Murat Bakan, "Utanmazlar" diyerek tepki gösterdi.

Twitter hesabından olaya ilişkin fotoğrafları paylaşan Murat Bakan, AKP'ye tepki gösterdi.

CHP'li Bakan, paylaşımında şunları söyledi: "Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar 35 UCA 52 plakalı yardım aracı ile Urla afet yardım tırı olarak yola çıkıyor, yolda önündeki pankartı Akp Urla ilçe teşkilatı olarak değiştiriyor arlanmaz, utanmazlar."

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Oğuz Türk'ü
9.02.2023 21:40
Deprem olan ülkelere normalde insani yardım ekipleri gönderilirken,üzerinde savaş uçakları olan italyan İspanyol abd savaş gemilerinin ülkemizde ne işi var.burda savaş değil deprem oldu.ukraynaya gits  
 
hakan
9.02.2023 21:39
bu neyin davası? amaçları erdoğan dan aferin almak mı? bu neyin kafası? koca koca adamların yaptıklarına bak.  
 
1000 ali
9.02.2023 21:36
Tükenmişlik gostesgesi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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