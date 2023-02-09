Kaymakamlığın yardım tırına AKP pankartı astılar. Her şey Reis'in gözüne girebilmek için

Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar, Urla Afet Yardım TIR'ı olarak yola çıktı, AKP Urla İlçe Teşkilatı araca kendi pankartını astı. Haberi duyuran CHP'li Murat Bakan, "Utanmazlar" diyerek tepki gösterdi.

Twitter hesabından olaya ilişkin fotoğrafları paylaşan Murat Bakan, AKP'ye tepki gösterdi.

CHP'li Bakan, paylaşımında şunları söyledi: "Urla Kaymakamlığı tarafından toplanan yardımlar 35 UCA 52 plakalı yardım aracı ile Urla afet yardım tırı olarak yola çıkıyor, yolda önündeki pankartı Akp Urla ilçe teşkilatı olarak değiştiriyor arlanmaz, utanmazlar."