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Ali Koç'tan tarihe geçecek öneri: Maçlar şifresiz olsun herkes izlesin

Deprem yaralarını sarmak için tek vücut olan futbol kulüplerinden bir öneri daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Maçlar şifresiz yayınlansın" önerisinde bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 20:31
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Ali Koç: Maçlar şifresiz yayınlansın

Ali Koç'tan tarihe geçecek öneri: Maçlar şifresiz olsun herkes izlesin
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluşa çok iş düşüyor. Belki bu aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını, en azından ilk 1 haftayı, tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız." dedi.

Hatayspor ve Gaziantep'in mali yükünü sırtlayacaklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız." şeklinde konuştu.

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Oflu
9.02.2023 21:17
Ne büyük iş  
 
Güzel öneri lakin
9.02.2023 20:57
Her yıl yüzlerce milyon dolar harcanan bir sektörün adı futbol ama futbol oynanmıyor ki. Futbol dışında herşey var ama futbol yok. Bunlar benim düşüncelerim  
 
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