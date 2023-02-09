Ali Koç'tan tarihe geçecek öneri: Maçlar şifresiz olsun herkes izlesin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluşa çok iş düşüyor. Belki bu aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını, en azından ilk 1 haftayı, tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız." dedi.

Hatayspor ve Gaziantep'in mali yükünü sırtlayacaklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız." şeklinde konuştu.