Bu bir yardım çığlığıdır: Yaşıyorum lütfen yardım edin

Yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay’ın merkezi Antakya’dan arama kurtarma çalışmaları sürerken enkazın altından yardım mesajları gelmeye devam ediyor.
“Yaşıyorum lütfen yardım edin susuz olduğum için bağıramıyorum sesim çıkmadığı için herkes gitti”
Konum: Akevler Mah. 432.Sokak Torunlar Apt. No8 Hatay Antakya
Hamis Mertcan Güler +90 538 490 91 51”
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