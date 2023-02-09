Tepkiler üzerine TFF geri adım attı: Süper Lig ertelendi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, deprem felaketinden etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK için planı açıkladı.

Büyükekşi açıklamasında; "Hatayspor bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Diğer taraftan erteleme maçlarının da 3-4 Mart tarihi olmak üzere daha ileriye ertelendiği açıklandı.