Kaza yapan adam yaralı kadını bırakıp koşarak kaçtı

Kazaya şahit olanların yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaçan sürücü için ise arama çalışması başlatıldı.

Kaza, Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı Kavşağ'ında gerçekleşti. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 43 RC 645 plakalı otomobil, F.M.P. yönetimindeki 34 TU 097 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile iki araçta savruldu.

Kaza sonrası 43 RC 645 plakalı otomobili kullanan kişi yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen, olay yerinde bırakarak koşarak kaçtı.

Sağlık ekipleri yaralı kadını Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.