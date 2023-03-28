﻿Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın mal varlıkları

Sözünün eri, dürüst, namuslu, devlet deneyimli, toplumun her bireyini kucaklayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarını açıklıyorum.

-Ankara'nın Balgat ve Akyurt semtlerinde 2 konut,

-Akçalı ve Gökyurt konut yapı kooperatiflerinde 2 hisse,

-1992 ve 2004 yılları arasında edinilen 8 tablo,

-Bir adet pırlanta yüzük,

-4 değişik kişiden borç/alacak toplamı 200 bin lira…

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Bir sözü bir sözünü tutmayan, toplumu ötekileştiren, rüşvet ve yolsuzlukların hesabını sormayan anayasaya aykırı olarak hakkı olmadığı halde cumhurbaşkanı seçilmek isteyen AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a gelince 2018'de Resmî Gazetede yayımlanan resmî mal varlığı şöyle:

Bankada olan ve elinde bulunan (!) toplam nakit parası;

-6 milyon 347 bin 760 lira.

-Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon lira borç(!)

-Üsküdar Kısıklı'da 4 milyon liralık konut.

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Erdoğan, 2001 yılında AK Parti Genel Başkanı olarak partisine verdiği mal bildiriminde ise kendisine ait 8 kalem malı şöyle beyan etmişti:

-Bolluca'da 376 metrekare arsa (40 bin lira)

-Rize Güneysu'da 2 bin metrekare arazi (10 bin lira)

-Şirket ortaklığı yüzde 12 (95 bin lira)

-Şirket ortaklığı yüzde 12 (25 bin lira)

-Şirket ortaklığı yüzde 12 (bin lira)

-340 bin ABD Doları,

-130 bin DM,

-174 adet Cumhuriyet Altını.

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Hemen hatırlayacaksınız, 17-25 Aralık tapeleri gündemdeyken hesabını soracak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Erdoğan'ın en hararetli savunucu olarak her sözünü unuttu.

Reza Zarrab tarafından rüşvet ve yolsuzluklarına bulaştırılan 4 bakanını Erdoğan Yüce Divan'a gönderemedi.

Çünkü bakanı Erdoğan Bayraktar dedi ki;

-"Ben ne yaptıysam Başbakan Erdoğan'ın talimatı ile yaptım."

Değerli okurlarım,

14 Kasım 2019'da birinci kez,

9 Aralık 2019'da ikinci kez,

24 Aralık 2021'de üçüncü kez,

22 Ocak 2023'te dördüncü kez olmak üzere Erdoğan'a şu soruyu sordum:

-Erdoğan, senin ve ailenin yurt içi ve yurt dışında 107 milyar dolar mal varlığı var mı?

Tele1 yazarı Yılmaz Polat şu iddiayı gündeme getirdi:

-"Kızılay'ın fonladığı ENSAR ve TÜRGEV uzantılı ABD'de kurulan TÜRKEN-USA Vakfı'na depremden iki ay önce, '14 milyon 163 bin 220 dolar 82 cent' aktarıldığı ortaya çıktı."

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Sayın Erdoğan, aile vakıflarının mal varlığını neden açıklamıyorsun?

Amerika'nın New York kentindeki 100 milyon dolarlık gökdeleniniz ile 2,5 milyon dolara satın aldığınız Muhammed Ali'nin çiftliği için vakfınız hesaplarına kimler ne kadar ve neden bağışta bulundular Sayın Erdoğan?

Kızılay üzerinden vergi kaçırarak aile vakfına 7,9 milyon dolar göndermen hukuki mi Sayın Erdoğan?

Erdoğan elbette depremzede çadırlarını satan Kızılay başkanını görevden alamaz.

Değerli okurlarım,

YSK, yapılacak itirazlardan sonra da Erdoğan'ın adaylığını onaylar mı bilemem.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın mal varlıkları işte bu durumda…