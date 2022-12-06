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Süleyman Soylu'ya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı 'şerefsiz' ifadesi nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:06
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk dava

Süleyman Soylu'ya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 kuruşluk dava
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 bütçe teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, daha önceki 'uyuşturucu' iddiasını tekrarlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sözlere Twitter'dan hakaret içeren "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete 'Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor' iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" ifadesiyle yanıt vermişti.

5 KURUŞLUK DAVA

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Soylu'ya manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Çelik, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; "Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!" ifadesini kullandı.

Halk TV'de Can Coşkun ile Haber Masası'nda açıklamalarda bulunan Çelik şunları söyledi:

"Süleyman Soylu gerçekten çırpınışlar içinde. Sürekli olarak sayın genel başkanımıza ve diğer muhalif siyasetçilere ağır hakaretler savurmakta. Süleyman Soylu şu anki yargı düzeninde yaptırımlardan bağışık olacağı inancıyla bunları yapıyor galiba ama inanın çok ağır şekilde hesap soracağız Süleyman Soylu'dan. Hem ceza hukuku hem tazminat hukuku anlamında. Peşini bırakmayacağız.

Dünyada hiçbir yargı düzleminde 'şerefsiz' sözü yaptırımdan bağışık tutulamayacak bir sözdür. Hakarettir, küfürdür. Bu küfrün gereğini yapacağız"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki dünkü bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik,

"Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı?
İddianameden çıkarılan sanıkların Soylu'nun oğlu ile ne ilişkisi var?
İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?
Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırp uyuşturucu lideri, hangi faaliyetleri yürüttü?
Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim?" sorularını yöneltmişti.

"İFTİRASINI İSPAT ETMEZSE KILIÇDAROĞLU ŞEREFSİZDİR"

Soylu da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak daha önceki söylemine benzer şu yanıtı vermişti.

"Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir"

 

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Zehra
6.12.2022 15:29
Kılıçdaroğlu çok ayıp ediyor. Koskoca içişleri bakanına 5 kuruşluk değer biçmek nedir?  
 
mmt
6.12.2022 15:24
karşılığında binlerce lira kaybedecek.bu adam akıllanmaz.  
 
SÖYLEDİNİZ İSPATLAMADINIZ ?
6.12.2022 15:20
HANGİ MİLLET VEKİLİ AYLIK MAAŞ ALIYORDU ? HALA İSPATLAMADINIZ?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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