Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde gündeme getirmişti. Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda 'uyuşturucu ticareti' konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, 'Bataklık Soruşturması'nı anımsatarak şu 4 soruyu sormuştu:

"Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz?"

BAKAN SOYLU KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu. Soylu, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU HAKKINDA 5 KURUŞLUK DAVA AÇILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şerefsiz" ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu'ya karşı 5 kuruşluk hakaret davası açmıştı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız” ifadelerini kullanmıştı.

NARKOTİK'TEN 'BATAKLIK SORUŞTURMASI' AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun, gündeme getirdiği 'Bataklık Soruşturması' ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bataklık Soruşturmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Aralık 2019 tarihinde başlanmıştır.

Bataklık Soruşturması uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmadır. Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Örgütlü olarak suç gelirini aklayan kişiler konu edilmiştir.

Ülkemiz dışında Türk uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen, Hollanda, Peru, Brezilya, Fransa, İtalya, Ekvador ve Belçika'da yakalanan 18 ton civarında kokain, İspanya ve Akdeniz'de yakalanan 30 tonun üzerinde esrar ve 5 tonun üzerinde baz morfin, Hollanda ve İspanya'da yakalanan 180 kilogram civarında eroin yakalanmasına yönelik operasyonlar soruşturmanın dayanağını oluşturmaktadır.

Bataklık soruşturması kapsamında MASAK uzmanları ile Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu müfettişlerinin raporları alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

6 ay boyunca yürütülen soruşturma 30 Haziran 2020 tarihine operasyona çevrilmiştir. Operasyon kapsamında kamuoyunda baron olarak bilinen Nejat D., Çetin G. ve Halil A. isimli 3 suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

4 Temmuz 2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştır.

Menkul ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL değerinde mal varlığına el konulmuş, döviz, altın, turizm, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren 17 şirkete kayyum atanmıştır.

24 Haziran 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş ve düzenlenen iddianame Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemei tarafından kabul edilerek 73 sanık hakkında yargılanmaya başlanmıştır.

Soruşturma ve kovuşturma kapsamında İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, Brezilya, İspanya, İtalya ve Sırbistan gibi ülkelerle iş birliğine gidilmiş ve 8 ülkeye 13 adli istinabe talebi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan sadece 4'üne cevap alınabilmiştir.

Yargılama yurt dışında Türk vatandaşlarının karıştığı narkotik madde ticaretine dayanmaktadır. Dolayısıyla adli yardımlaşma taleplerine verilecek cevaplar önem arz etmektedir. Birçok adli istinabe talebine cevap verilmemesi ve hukuk sistemimizde tutuklulukta geçen en fazla sürenin tamamlanmasından dolayı, tutuklu sanıklar ilgili mahkememiz tarafından 8 Eylül 2022 tarihinde adli kontrol şartıyla ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması beraat ettikleri anlamında gelmemektedir.”