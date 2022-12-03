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  • Soylu "15 Temmuz'un failidir" dediği BAE'nin milli günü etkinliğine katılıp pasta kesti

Soylu "15 Temmuz'un failidir" dediği BAE'nin milli günü etkinliğine katılıp pasta kesti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz'un faili” dediği Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli günü etkinliğine katılıp pasta kesti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:45
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Soylu "15 Temmuz'un failidir" dediği BAE'nin milli günü etkinliğine katılıp pasta kesti

Soylu ''15 Temmuz'un failidir'' dediği BAE'nin milli günü etkinliğine katılıp pasta kesti
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretle dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada ülkenin milli günü etkinliğine katıldı. BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile birlikte pasta kesen Soylu, “Al Nahyan'ın bize söylediği 'Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Hem ümmete hem dünyaya elbette ki yapacaklarımız, sorumluluklarımız var' sözü bundan sonra da yolculuğumuzun çok uzun süreceğinin en büyük delilidir” dedi.

“BAE, ABD İLE BİRLİKTE 15 TEMMUZ DARBESİNİN FAİLİDİR”

Soylu bir yıl önce yaptığı açıklamada BAE’yi, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü ve faili olarak suçlamış ve “BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde” ifadelerini kullanmıştı.

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Hasan Gül
3.12.2022 20:54
15 Temmuz u yapanlara arka çıktınız diye kutlamıştır.  
 
Yavuz
3.12.2022 20:53
Allah insana tükürdüğünü yalatmasın  
 
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