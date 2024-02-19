'Kenarda zıp zıp zıplıyordu' diyerek anlattı. Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Kenarda zıp zıp zıplıyordu' diyerek anlattı. Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır
Ahmet Çakar, Ankaragücü-Galatasaray maçından sonra Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu eleştirdi, Çaykur Rize Teknik Direktörü İlhan Palut'u övdü.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Ankaragücü-Galatasaray maçıyla ilgili konuşurken, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, Beyaz TV'deki programda şunları söyledi:

- Emre Belözoğlu utanmalıdır. Tekrar söylüyorum. Emre Belözoğlu utanmalısın.

- İlhan Palut. Seninle gurur duyuyorum evlat.

- Şampiyonluğa oynayan takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray. 2 deplasman. Biri Rize. Biri Ankara.

- Tüm spor kamuoyuna soruyorum. Bir maç 3-1. Bir maç 3-0. Futbolcuların kenardaki teknik yönetimi motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı?

- Rize ısırıyor atlıyor. Öne geçtiler. 46'da 47'de golü yememiş olsalardı maçı kaybetmeyebilirlerdi.

- Bugün Ankaragücü'nü seyrettim. Ankaragücü takım tarihinde benim hakemlik yaptığım yıllar dahil olmak üzere 4 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadılar.

- Kenarda Emre'yi görüyorum. Sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen. Anaokulundaki çocukları kırmamak için oğlum kızım dersin ya...

- Kenarda zıp zıp zıplayan, Halil Umut Meler'in dövülme olayında baş sorumlu değil ama kenardan yan oyuncu olarak sorumluluk taşıyan adam bu akşam pamuk gibi. Ankaragücü sanki çift kale antrenman maçına çıkmış...

Güncelleme: 
Son Haberler
Frengiye bile iyi gelen şifalı bitki Şifalı Bitkiler
Frengiye bile iyi gelen şifalı bitki
Emekliler en çok nelere üzülür Sağlık
Emekliler en çok nelere üzülür
İşte Çakşır otunun az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
İşte Çakşır otunun az bilinen yararları
Canan Hocadan yeni bir kahve içim tarifi Sağlık
Canan Hocadan yeni bir kahve içim tarifi
600 köpek aynı köprüden neden intihar etti Yaşam
600 köpek aynı köprüden neden intihar etti
Fatih olmaya hazırlanan şehzadenin Manisa yılları Kitap
Fatih olmaya hazırlanan şehzadenin Manisa yılları
Atatürk ölümüne yakın kimin gönlünü neden kırmak istemedi? Yazarlar
Atatürk ölümüne yakın kimin gönlünü neden kırmak istemedi?