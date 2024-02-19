Bu rezillik Somali'de bile olmaz! Türk futbolunun marka değeri bunun için yükselmiyor

Tayyip Salih Yılmaz
Bu rezillik Somali'de bile olmaz! Türk futbolunun marka değeri bunun için yükselmiyor
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Tuzlaspor maçı sonrasında yaşadıklarıyla isyan etti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor ile Boluspor kozlarını paylaştı.

Konuk takım, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puana uzandı.

Boluspor'un gollerini 10. dakikada Avramovski ve 89. dakikada Onur Ulaş atarken, Tuzlaspor'un tek golü 31. dakikada penaltıdan Mamba ile geldi.

Bu sonuçla Boluspor puanını 36 yaptı ve 6. sıraya yükseldi.

Tuzlaspor ise 22 puanla küme hattı olan 16. sıraya geriledi.

kosukavak-1.png

MAÇ SONRASI REZİLLİK!
Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanan maç sonrası Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın toplantıya başlayacağı anda üst üste skandal olaylar yaşandı.

Basın toplantısının yapılacağı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine 1. Lig reklam panosu konulmak istendi.

Ancak konulmak istenen pano bir türlü sabitlenemeyince Koşukavak, olaya kısa süreli tepki gösterdi.
Görevliler aceleyle panoyu arka alana yapıştırdı ve sabitledi.

kosukavak-2.png

BİR KERE DAHA DÜŞTÜ
Koşukavak tam toplantıya başlayacağı sırada panonun tekrar düşmesi Koşukavak'ı sinirlendirdi.
Bu durum sonrası görevliler tekrar panoyu elleriyle tutup sabitledi.
Tecrübeli teknik adam bu olaya daha da sinirlenirken, Koşukavak'ın yaşananlar karşısında güçlükle sakinleştiği görüldü.

Olayla ilgili futbolseverlerden 'Türk futbolunun marka değeri bu yüzden yükselmiyor' tarzında yorumlar geldi.

İlgili Haberler
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Dolar fırtınası. Yeni haftaya yeni rekor
'Kenarda zıp zıp zıplıyordu' diyerek anlattı. Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır
Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı
Galatasaray itiraz için İlber Ortaylı’yı kullandı
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Erman Toroğlu rezalet diyerek açıkladı
Okan Buruk Galatasaray'ın iki önemli hedefini açıkladı
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler Spor
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi? Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot