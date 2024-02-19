Bu rezillik Somali'de bile olmaz! Türk futbolunun marka değeri bunun için yükselmiyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor ile Boluspor kozlarını paylaştı.

Konuk takım, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puana uzandı.

Boluspor'un gollerini 10. dakikada Avramovski ve 89. dakikada Onur Ulaş atarken, Tuzlaspor'un tek golü 31. dakikada penaltıdan Mamba ile geldi.

Bu sonuçla Boluspor puanını 36 yaptı ve 6. sıraya yükseldi.

Tuzlaspor ise 22 puanla küme hattı olan 16. sıraya geriledi.

MAÇ SONRASI REZİLLİK!

Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanan maç sonrası Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın toplantıya başlayacağı anda üst üste skandal olaylar yaşandı.

Basın toplantısının yapılacağı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine 1. Lig reklam panosu konulmak istendi.

Ancak konulmak istenen pano bir türlü sabitlenemeyince Koşukavak, olaya kısa süreli tepki gösterdi.

Görevliler aceleyle panoyu arka alana yapıştırdı ve sabitledi.

BİR KERE DAHA DÜŞTÜ

Koşukavak tam toplantıya başlayacağı sırada panonun tekrar düşmesi Koşukavak'ı sinirlendirdi.

Bu durum sonrası görevliler tekrar panoyu elleriyle tutup sabitledi.

Tecrübeli teknik adam bu olaya daha da sinirlenirken, Koşukavak'ın yaşananlar karşısında güçlükle sakinleştiği görüldü.

Olayla ilgili futbolseverlerden 'Türk futbolunun marka değeri bu yüzden yükselmiyor' tarzında yorumlar geldi.