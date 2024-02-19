UEFA'dan dört büyüklere men cezası yolda! En kötüler listesi açıklandı

Hamza Özalkuş
UEFA'dan dört büyüklere men cezası yolda! En kötüler listesi açıklandı
UEFA, Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'nu yayımladı. Rapora göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'nın finansal anlamda en kötü 10 kulübü arasında kendisine yer buldu.

UEFA’nın Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu’nda Trendyol Süper Lig takımlarının finansal durumu açıklandı. Rapora göre, Türk takımları Avrupa’da net öz sermayede en çok zarar eden lig oldu.

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu aktarıldı.

Beşiktaş, geçen yıl 151 milyon avro net öz sermaye zararıyla Avrupa’da ilk 10’da 4. oldu. Trabzonspor 110 milyon avro, Galatasaray 109 milyon avro, Fenerbahçe ise 82 milyon avro net öz sermaye zararıyla sırasıyla 5., 6. ve 7. sırada yer aldı.

Galatasaray ve Trabzonspor, geçen yıl Avrupa’da en çok zarar eden 10 takım arasına da girdi. Trabzonspor, vergi dışı 53 milyon avro zararla 8., Galatasaray ise 48 milyon avro zararla 9. oldu. Trendyol Süper Lig, UEFA’ya bağlı 55 ülke arasında net öz sermayede en çok zarar eden kulüp sayısı (18) bakımından ilk sırada yer aldı.

Rapordaki son verilere göre, Trendyol Süper Lig’deki 18 kulübün toplam net öz sermaye zararı 814 milyon avro oldu. Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon avro faaliyet zararıyla Avrupa’da en çok zarar eden 5. takım oldu.

2023 yılında Avrupa'da net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şöyle;

1 - Roma: 436 - milyon avro
2 - Porto: 176 - milyon avro
3 - Inter: 162 - milyon avro
4 - Beşiktaş: 151 - milyon avro
5 - Trabzonspor: 110 - milyon avro
6 - Galatasaray: 109 - milyon avro
7 - Fenerbahçe: 82 - milyon avro
8 - R. Betis: 72 - milyon avro
9 - M. Haifa: 63 - milyon avro
10 - Lazio: 38 - milyon avro

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