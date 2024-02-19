Okan Buruk Fatih Terim'in rekorunu kırdı. Kırılamaz denileni yaptı

Bahar Yıldırım
Okan Buruk Fatih Terim'in rekorunu kırdı. Kırılamaz denileni yaptı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırmayı başardı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta teknik direktör Okan Buruk, önemli bir başarıya ulaştı.

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TERİM'İN REKORUNU KIRDI
Okan Buruk, Galatasaray'da geçirdiği 1.5 sezonda 62 maça çıktı.

Tecrübeli teknik adam, söz konusu bu maçlarda 50 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Buruk, 62 maçta 50 galibiyete ulaşarak 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geride bıraktı.

Süper Lig'de 50 galibiyete en erken ulaşan 5 teknik direktör ise şu şekilde;

- Okan Buruk - 62 maç
- Fatih Terim - 70 maç
- Christoph Daum - 71 maç
- İsmail Kartal - 71 maç
- Şenol Güneş - 71 maç

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