Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler

Galatasaray, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0 devirdi.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Sarı-kırmızılıların aldığı galibiyeti değerlendirirken, Galatasaray'ın maça başlangıç performansıyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Nihat Kahveci'nin NutSpor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

- Galatasaray'da herkes formda ama en formda teknik direktör. Rakibin bir günn önce yenmiş ya zor deplasmanda, gidiyorsun Ankaragücü deplasmanına.

- Kaç aydır seyircisiz oynuyor. Malum olaydan dolayı. Maça öyle bir başlıyorsun ki ben not almayı bıraktım. Bunu her zaman demem biliyorsun.

- Yetişemiyorum çünkü yazarken maçı kaybediyorum.

- Bir sol bek izledim. Biz burada ne söyledik, 'Galatasaray forvet mi aldı, defansını görelim' dedik.

- Defansı da iyiydi bu gün. Köhn böyle oynamayı sürdürsün, Galatasaray taraftarları ona yeni bir şarkı besteleyebilir.