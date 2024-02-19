Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0 devirdi.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Sarı-kırmızılıların aldığı galibiyeti değerlendirirken, Galatasaray'ın maça başlangıç performansıyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Nihat Kahveci'nin NutSpor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

- Galatasaray'da herkes formda ama en formda teknik direktör. Rakibin bir günn önce yenmiş ya zor deplasmanda, gidiyorsun Ankaragücü deplasmanına.

- Kaç aydır seyircisiz oynuyor. Malum olaydan dolayı. Maça öyle bir başlıyorsun ki ben not almayı bıraktım. Bunu her zaman demem biliyorsun.

- Yetişemiyorum çünkü yazarken maçı kaybediyorum.

- Bir sol bek izledim. Biz burada ne söyledik, 'Galatasaray forvet mi aldı, defansını görelim' dedik.

- Defansı da iyiydi bu gün. Köhn böyle oynamayı sürdürsün, Galatasaray taraftarları ona yeni bir şarkı besteleyebilir.

İlgili Haberler
Bu rezillik Somali'de bile olmaz! Türk futbolunun marka değeri bunun için yükselmiyor
'Kenarda zıp zıp zıplıyordu' diyerek anlattı. Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır
Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı
Galatasaray itiraz için İlber Ortaylı’yı kullandı
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi? Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot