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24 saattir ölü sayısı güncellenmedi. 31 bin 643’te donduruldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde can kaybı sayıları 24 saattir güncellenmiyor. Vefat sayılarının güncellenmemesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:47
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24 saattir ölü sayısı güncellenmedi

24 saattir ölü sayısı güncellenmedi. 31 bin 643’te donduruldu
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin etkilediği kentlerde büyük yıkım meydana gelirken enkaz altında kalan vatandaşların sağ olarak çıkarılma ihtimalleri giderek azalıyor.

Son açıklanan rakamlara göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybederken 80 bin 278 kişi yaralandı.

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bir ayrıntı dikkat çekti. Resmi kurumların hiçbiri son 24 saatte vefat ve yaralı sayılarında güncelleme yapmadı. Vefat sayılarında güncelleme yapılmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Öte yandan yaralı sayısının da son 48 saatte değişmediği görüldü.

Vatandaşlar sosyal medyada vefat sayılarının neden değişmediği ile ilgili paylaşımlar yaparak durumu sorguladı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

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