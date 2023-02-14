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Merve Boluğur Elbistan'da depremzedelerle buluştu

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Türkiye'yi yıkan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için destek veriyor.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:01
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Oyuncu Merve Boluğur Elbistan'da depremzedelerle buluştu

Merve Boluğur Elbistan'da depremzedelerle buluştu
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu. 

Sanat camiası da tek yürek oldu, çalışmalara destek veriyor. Oyuncu Merve Boluğur'da ilk günden beri deprem bölgelerinde bulunuyor.

DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

İlk önce Hatay’a giden ünlü oyuncu şimdi de soluğu Kahramanmaraş’ta aldı. Elbistanlı depremzedelerle bir araya gelen Boluğur, buluşmadan fotoğrafları sosyal medya hesabından  paylaştı.

''ELBİSTANLI KARDEŞLERİMİZE DESTEK''

Boluğur yayınladığı karelere; “Elbistanlı kardeşlerimize destek” notunu yazdı.

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