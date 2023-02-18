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  • Kılıçdaroğlu'nun o anları anlatırken boğazı düğümlendi: Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz

Kılıçdaroğlu'nun o anları anlatırken boğazı düğümlendi: Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü konuşmasının bir bölümünü yayınlayarak, "Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 22:48
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Kılıçdaroğlu Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz dedi. Anlatırken boğazı düğümlendi

Kılıçdaroğlu'nun o anları anlatırken boğazı düğümlendi: Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile CHP Genel Merkezi’nde dün bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, görüşmede yaptığı konuşmasından bir bölümü yayınladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, “Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ben de aynı insan değilim. Ruhumuz eskisi gibi değil artık. İçimizde açılan derin yaraları iyileştirmek ve bir daha bu acıları yaşamamak için, artık değişmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmede yaptığı konuşmanın bir kısmı şöyle:

Kahramanmaraş’a gittiğimde iki küçük kız çocuğu geldi: ‘Babamız burada, sesleri geliyor, ne olur kurtarın’ diye. İstanbul’dan ekip vardı. Onlara söyledik. İki çocuk, ağlayarak babalarının kurtarılmasını istiyorlar. Sonradan öğrendim, kurtarılamadı babaları. Evet, ‘biz aynı insanlar değiliz’ dediniz. Acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar onları ruhlarının derinliklerinde taşıyorlar. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında.     

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