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Gülbin Tosun herkesin aklındaki o soruyu sordu: Yaşananların sebebi deprem mi, yoksa liyakatsizlik, sorumsuzluk, becerisizlik, cehalet mi?

Fox TV Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun'un yayına girerken dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Tosun, "Yaşananların sebebi deprem mi, yoksa liyakatsizlik, sorumsuzluk, becerisizlik, cehalet mi?" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 20:39
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Gülbin Tosun herkesin aklındaki o soruları sordu

Gülbin Tosun herkesin aklındaki o soruyu sordu: Yaşananların sebebi deprem mi, yoksa liyakatsizlik, sorumsuzluk, becerisizlik, cehalet mi?
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Türkiye 6 Şubat gecesi ve 7 Şubat sabahı meydana gelen iki büyük depremin yaralarının sarmaya çalışıyor.

11 ilin enkaza döndüğü 40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından tüm Türkiye deprem bölgelerine yardım etmek için kenetlendi.

Söz konusu depremle birlikte binaların dayanıksız yapılması, imar afları, yapılan deprem uyarılarının dikkate alınmaması, deprem bölgelerine geç ulaşan arama kurtarma ekipleri ve yardımlar kamuoyunda şiddetli bir şekilde tartışıldı.

"LİYAKATSİZLİK, SORUMSUZLUK, BECERİKSİZLİK, CEHALET..."

Fox Tv Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun, bu akşam haber yayınına dikkat çekici bir giriş yaptı.

“40 bini aşkın can kaybımızın sebebi deprem mi” ifadeleriyle söze başlayan Tosun, şöyle konuştu:

“Ermenek fay parçasının geçmediği Diyarbakır, Adana, Malatya merkez de can kaybı vermemizin sebebi deprem mi? 13. Günde çadır bulamayan, soğuktan zatürre olan çocuklarımızın sebebi deprem mi? Milyonlarca insanımızın soğukta yaşam savaşı vermesinin sebebi deprem mi? Yoksa liyakatsizlik, sorumsuzluk, becerisizlik, cehalet mi?”

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