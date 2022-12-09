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Ali Koç başarılı olmalı Fenerbahçe şampiyon olsun diyen Özgür Demirtaş'a Ümit Özat'tan sert tepki

Ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş bu kez yaptığı futbol yorumuyla sosyal medyada gündem oldu. Şahsi twitter hesabından "Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe şampiyon olsun. Ali Koç başarılı olmalı" diyen Demirtaş'ın paylaşımına Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:25
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Özgür Demirtaş Ali Koç başarılı olmalı Fenerbahçe şampiyon olsun deyince ortalık karıştı

Ali Koç başarılı olmalı Fenerbahçe şampiyon olsun diyen Özgür Demirtaş'a Ümit Özat'tan sert tepki
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş bu kez 'futbol' yorumu ile gündem oldu.

Paylaştığı "Galatasaraylıyım. Ama ben bu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı" sözleriyle binlerce yorum alan Demirtaş'a Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sert tepki gösterdi.

"ALİ KOÇ BAŞARILI OLMALI"

Özgür Demirtaş, "Galatasaraylıyım. Ama ben bu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı. Ayrıca takımların dengeli bir şekilde Şampiyon olması, bilançoları için iyi. Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonrada Beşiktaş olsun" paylaşımı yaptı.

"BURNUNU SOKMAYAN BİR SEN VARDIN"

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör Ümit Özat, Özgür Demirtaş'ın paylaşımının altına, "E millet de boşa para versin. Muhteşem tespit! Bu sene Fenerbahçe seneye Galatasaray sonraki sene Beşiktaş sonra Trabzonspor, aslında her sene biri olsun. Futbola burnunu sokmayan bir sen vardın! Zaten bitmişti futbol, şimdi de okeye döneriz! Kafaya bak ya. Biz bu adamı ülkenin en akıllılarından sanıyorduk" yorumu yaptı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ YANIT VERDİ

Bu sözlerin üzerine Özgür Demirtaş, Ümit Özat'a oldukça uzun bir yanıt verdi.

"KISMEN HAKLISINIZ..."

Ümit bey merhabalar. Yorumunuzda kısmen haklısınız. Neden haklı olduğunuzu ve benim ne demek istediğimi tane tane anlatmak isterim. Haklısınız çünkü ben futboldan (Teknik anlamda) sizin anladığınızın 100’de biri bile anlamıyorum. Ancak bilançodan da sizin anladığınızdan bir parça daha fazla anlıyor olabilirim.

Türk Futbol takımlarının ekonomisi berbat durumda (tıpkı ülke ekonomisi gibi). Bunun en büyük nedenlerinden biri futbol takımı yöneticileri. Bu yöneticileri ben siyasetçilere benzetiyorum. Siyasetçiler (bakın siyasetçi diyorum devlet adamı değil), bir dahaki seçime kadar oy verenleri coşturmak için ellerinden geleni yapıp bol kepçeden para harcarlar. Seçimi kazanırlar ama ülkenin geleceğini paramparça ederler. O yüzden biz güçlü siyasetçi değil güçlü kurum isteriz. Siyasetçiler gelip geçici, kurumlar kalıcıdır. Genelde oy verenler eğer teknik bilgileri yoksa bu basit gerçeği görmezler ve siyasetçilere aldanırlar.

"TAKIMLAR BORÇ İÇİNDE"

Aynı şey futbol takımı yöneticileri için de geçerlidir. Kulüp başkanları holigan taraftarları ile tek vücut olup milleti kısa vadede saçma sapan pahalı transferlerle kandırıp ve coşturup, kulüplerin uzun vadesini mahvederler. Türkiye’de futbol takımları borç içinde. Anadolu takımları ise para bulamadığından iyice berbat durumda bu durumdan çıkmanın yegane yolu sadece futbolun tekniğinden anlayan başkanların gelmesi değil, aynı zamanda gaza gelmeyecek, kurumsal şirket yönetiminden anlayan, bilanço okuyabilen, finansal detayları görebilen başkanların gelmesi.

"ALİ KOÇ KURUMSALLIĞIN SÖZLÜK TANIMI"

Ali Koç bu konudaki en idealidir demiyorum Ama en azından soğukkanlı ve kurumsallığın sözlük tanımı. Ben biraz dengeli şampiyonluk olsun derken hem bu kurumsallığa vurgu yapmak, hem klüpler arası para farkının azalmasını sağlamak hem de bunlar başarıldıktan sonra para farkından değil yetenek farkından ötürü şampiyon olunması sağlamak amacını taşıyorum. Eleştiriniz de haklısınız. Ancak bir de olaya bu yönden bakarsanız sevinirim. Selamlar"

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özgür
9.12.2022 18:16
özgürüde kaybettik.Ne alaka futbol.Abi işine dön.  
 
Abdullah Gündoğdu
9.12.2022 17:38
Aslında Ümit Özat doğru bir tepki vermiş. Ama Özgür Demirtaş'ın verdiği cevaplarda haklı. Sanırım bu açıklamayı Ümit Özat da kabul eder.  
 
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