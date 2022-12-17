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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu afişi asan CHP'li başkana gözaltı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir üst geçite İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının ve “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” ifadelerinin yer aldığı afişi asan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 00:41
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu afişi asan CHP'li başkana gözaltı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu afişi asan CHP'li başkana gözaltı
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Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre; Derince'de bulunan Çenesuyu Köprüsü’ne İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” afişini asan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, kabahatler kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

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vatandaş
17.12.2022 01:06
akp liler aynı köprüye erdoğanın için aynı afişi astığında ceza veriliyor mu? nerede adalet?  
 
Bülent
17.12.2022 00:46
Erdoğan 'ın en korktuğu adayı kurban ettiniz chp. Ekrem bey e sahip çıkamadınız.  
 
Öfkeli Filozof
17.12.2022 00:45
Ne yapacaksınız bu genci, idam mı edeceksiniz. ne yani reyizimizin afişini mi asacaktı, delikanlı CHPli zaten. güzel afiş olmuş. etkili, beğendim  
 
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