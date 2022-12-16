AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu yorumu: Bedelini size ödetirler

AKP'li Hüseyin Çelik, YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin konuştu.

Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında konuşan Çelik, "Bir ülkede adaletin gücü yoksa orada gücün adaleti devreye girer ve gücün adaleti her zaman zalimcedir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız 'bu karar benim aklıma yatmıyor' demesi lazım" dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Yol yapmışız, köprü yapmışız. Bunları geçin. Bunlar komünist ülkelerde de var ama yönetim itibariyle dünyanın en iğrenç ülkesi hangisidir? Esas AK Parti'nin hassas olması gereken konular bu konulardır. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Siz hukuk devleti misiniz, değil misiniz?

Yalnız bugün İmamoğlu'na gösterilen hassasiyet zamanında Erdoğan'a gösterilmemişti.

“BEDELİNİ SİZE ÖDETİRLER”

Bakın Demirel'i yasakladık, geldi başbakan oldu. Ecevit'i yasakladık geldi başbakan oldu. Tayyip Bey yasaklandı geldi başbakan oldu. Elbette insanlar göz göre birine haksızlık yaptığınız zaman onun bedelini size ödetirler. Mesele cumhurbaşkanı adaylığı değil ben İBB Başkanı olsa bile bu haksızlık kabul edilemez.



