16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu yorumu: Bedelini size ödetirler

AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu yorumu: Bedelini size ödetirler

AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik, İmamoğlu'na verilen ceza ve siyasi yasak kararı hakkında " Elbette insanlar göz göre göre birine haksızlık yaptığınız zaman onun bedelini size ödetirler” dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:47
Takip Et

AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu yorumu: Bedelini size ödetirler

AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik’ten İmamoğlu yorumu: Bedelini size ödetirler
+
Aa
-

AKP'li Hüseyin Çelik, YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin konuştu.

Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında konuşan Çelik, "Bir ülkede adaletin gücü yoksa orada gücün adaleti devreye girer ve gücün adaleti her zaman zalimcedir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız 'bu karar benim aklıma yatmıyor' demesi lazım" dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Yol yapmışız, köprü yapmışız. Bunları geçin. Bunlar komünist ülkelerde de var ama yönetim itibariyle dünyanın en iğrenç ülkesi hangisidir? Esas AK Parti'nin hassas olması gereken konular bu konulardır. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Siz hukuk devleti misiniz, değil misiniz?

Yalnız bugün İmamoğlu'na gösterilen hassasiyet zamanında Erdoğan'a gösterilmemişti.

“BEDELİNİ SİZE ÖDETİRLER”

Bakın Demirel'i yasakladık, geldi başbakan oldu. Ecevit'i yasakladık geldi başbakan oldu. Tayyip Bey yasaklandı geldi başbakan oldu. Elbette insanlar göz göre birine haksızlık yaptığınız zaman onun bedelini size ödetirler. Mesele cumhurbaşkanı adaylığı değil ben İBB Başkanı olsa bile bu haksızlık kabul edilemez.


İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
4
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
7
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿İsrail cenazeleri iki buçuk ay sonra teslim etti
﻿İsrail cenazeleri iki buçuk ay sonra teslim etti
﻿İsrail cenazeleri iki buçuk ay sonra teslim etti
﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet
﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet
﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet
﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü
﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü
﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.