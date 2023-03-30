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Kan tutanı, karanlıktan korkanı bile işe almışlar. AFAD eğitmeni liyakatsizliği böyle anlattı

Van depremi sonrası sahada çalışmalar yürüten AFAD eğitmeni büyük liyakatsizliği anlattı. AFAD eğitmeni Sevda Güner, “İzmir AFAD’da, kan gördüğü için bayılan kişi, arama-kurtarmacıydı. Aynı zamanda yükseklik korkusu ve karanlık korkusu olan arama-kurtarmacalar işe alınmıştı" dedi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:57
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Kan tutanı, karanlıktan korkanı bile işe almışlar

Kan tutanı, karanlıktan korkanı bile işe almışlar. AFAD eğitmeni liyakatsizliği böyle anlattı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personeline kriz iletişimi dersi veren ve Van depreminde sahada çalışma yürüten Sevda Güner, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gözlemlerini anlattı. AFAD yönetiminde afetle ilgili ciddi eğitimler alan insanların olması gerektiğini vurgulayan Sevda Güner “İzmir AFAD’da, kan gördüğü için bayılan kişi, arama-kurtarmacıydı. Aynı zamanda yükseklik korkusu ve karanlık korkusu olan arama-kurtarmacalar işe alınmıştı" dedi.

Güner, Van depreminin ardından AFAD personeline ilişkin gözlemini şöyle anlattı: “İzmir AFAD’da, kan gördüğü için bayılan kişi, arama-kurtarmacıydı. Aynı zamanda yükseklik korkusu ve karanlık korkusu olan arama-kurtarmacalar işe alınmıştı. Fiziksel olarak koşamayacak, kilolu, bir yere sığamayacak insanlar. Baktığında, AFAD personelinin psikolojik testten, inanılmaz eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Oraya girmenin çok zor olması gerekiyor. AFAD personelinde ben, kan tutan, yükseklik korkusu olan insanların alındığını görmüştüm ve umarım her şey değişir demiştim. Bugün ile o gün arasında hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz.”

'VAN'DA YAŞANAN AKSAKLIK MARAŞ'TA DA GÖRÜLDÜ'

Van depreminde gördüğü aksaklıkların benzerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gördüğünü belirten Güner, şunları söyledi: “O zaman da yardımların nereye nasıl gideceği, nerede hangi eksikliklerin olduğunu yönlendiren koordinasyon ekipleri yok, bugün de burada yok. Küçük ve büyüklüğü fark etmiyor depremin. Zekası aynı. Orada da özürlü bireyleri olan ailelere öncelik verilmesi gerekiyordu, burada da çadırla ilgili koordinasyon yoktu. Zaten ciddi bir çadır skandalı ortaya çıktı. Bütün yerlerden aynı anda haber alabilecek ve koordine edebilecek merkezler, ekipler yoktu. Burada da yoktu.”

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