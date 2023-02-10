'AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın' Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP açıklaması

AKP’lilerin Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı AHBAP derneğine yönelik son günlerde başlattığı linç kampanyasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi



“AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın.” diyen Kılıçdaroğlu, “Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!” ifadelerini kullandı.





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