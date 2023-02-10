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  • 'AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın' Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP açıklaması

'AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın' Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP açıklaması

Kılıçdaroğlu, AHBAP'a yönelik başlatılan linç kampanyasına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:47
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Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP açıklaması

'AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın' Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP açıklaması
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AKP’lilerin Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı AHBAP derneğine yönelik son günlerde başlattığı linç kampanyasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi

“AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın.” diyen Kılıçdaroğlu, “Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!” ifadelerini kullandı.

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Emine
10.02.2023 15:46
AHBAP'a daha çok güveniyoruz  
 
Teyyo emmi
10.02.2023 15:42
Ahbap çavuş yandaş yoldaş işiniz bu gardasim Erzurum ve Erzurumlu AFAD deyir  
 
Sedat
10.02.2023 15:33
@Tozanlı Sorunun tanımı iyi yapmak lazım, sorun cahillik değil cahillik kılıf gerçekte olan organize yüzsüzlük, arsızlık ve çirkeflikle karşı karşıyayız.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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