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Kılıçdaroğlu’ndan o şirketlere imalı gönderme 'Beşli çeteler bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı, dekontları saklayın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon ve radyo kanallarının depremzedelere yardım için yaptıkları ortak yayınla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 00:07
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Kılıçdaroğlu’ndan o şirketlere imalı gönderme 'Beşli çeteler bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı, dekontları saklayın'

Kılıçdaroğlu’ndan o şirketlere imalı gönderme 'Beşli çeteler bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı, dekontları saklayın'
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Aldıkları kamu ihaleleri nedeniyle "beşli çete" olarak nitelendirdiği Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Grubu'nun yaptıkları bağışlara değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" ifadelerini kullandı.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding'in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir 100 milyon TL bağışta bulundu.

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