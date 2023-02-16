Kılıçdaroğlu’ndan o şirketlere imalı gönderme 'Beşli çeteler bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı, dekontları saklayın'

Aldıkları kamu ihaleleri nedeniyle "beşli çete" olarak nitelendirdiği Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Grubu'nun yaptıkları bağışlara değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" ifadelerini kullandı.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding'in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir 100 milyon TL bağışta bulundu.