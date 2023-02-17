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Kılıçdaroğlu Ömer Çelik'in not ediyoruz sözlerine meydan okudu. Hepimiz tutuklanmaya hazırız

Ömer Çelik, MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada sosyal medyada yayılan haberlerle ilgili olarak 'bunları not ediyoruz' ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çelik'in bu sözlerine yaptığı açıklamayla meydan okudu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 20:00
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AKP sözcüsü Ömer Çelik'in not ediyoruz sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu Ömer Çelik'in not ediyoruz sözlerine meydan okudu. Hepimiz tutuklanmaya hazırız
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Kahramanmaraş depreminin 12. gününde ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışırken, bir yandan da gündem siyasi isimlerin açıklamalarına kenetlenmiş durumda. Son olarak AKP sözcüsü Ömer Çelik'in 'bunları not ediyoruz' açıklaması gündeme geldi.

ÇELİK NE DEMİŞTİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı.

Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu.

Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MEYDAN OKUDU

Ömer Çelik'in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sözleriyle Çelik'e meydan okudu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

"Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar?

Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem."

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