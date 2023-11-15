Gülme garantili karikatür. Emre Ulaş çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’de işleyen adalet sistemini böyle karikatürize etti.

Gülme garantili karikatür. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adalet sistemini arkasına alarak söylediği sözleri ve verdiği kararları yansıtan bir karikatür çizdi.

İşte o karikatür:

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Karikatürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde adaleti temsil eden ‘Adaletin kılıcı’ ve bir de kalkan bulunurken, Erdoğan’ın karikatürdeki ilk fotoğrafta “Ttiieeyythh” dediği görülüyor. İkinci fotoğrafta ise Erdoğan’ın, adaleti simgeleyen Yunan Tanrıçası Themis’i arkasına alarak “Var mı bana yan bakan?” dediği görülüyor.

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