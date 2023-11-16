Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi

Mizahın ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, Türkiye’deki hukuk sisteminin işleyişini mizah dolu bir şekilde karikatürize etti.

İşte o karikatür:

Karikatürde, kamuoyunun hakim olduğu bir cinayet davasının görüldüğü mahkeme hicvedildi. Hakim, “Sanık günlerce plan yaparaaak canice cinayet işlemiştir! Azmettirenleri ele vermeyerek adalete yardımcı olmamıştıır!.. Ayrıcaa cezaevinde iki gardiyanıı bıçaklamıştır!. Bu şartlar altında sanığın iyi halden tahliyesinee….” diyerek cinayeti işleyen şahsı iyi halden tahliye ediyor.