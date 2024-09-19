‘Kızıl Goncalar’ yine iddialı geliyor

NOW TV’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi ‘Kızıl Goncalar’dan ilk tanıtım yayınlandı. Yeni sezonuyla 30 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak olan dizinin fragmanı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz’in paylaştığı Gold Film imzalı dizide ayrıca Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Tolga Tekin, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi isimler rol alıyor.

‘Kızıl Goncalar’, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile İslâmi bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) yollarının kesişmesini konu ediniyor. Yönetmen koltuğuna Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizi, yine çok ses getireceğinin sinyallerini verdi.

2 başarılı kadının sohbeti

Bir süredir eğitimi için İtalya’da olan gazeteci Eylül Aşkın, meslekten kopmuyor. Çalışıyor, çabalıyor, röportajları ile ses getiriyor.

Son olarak ‘Eylül Aşkın ile’ programına oyuncu ve sunucu Yasemin Sannino konuk oldu. Sannino, 2006 yılında ‘La provinciale’ isimli TV filmiyle kariyerine önemli bir adım atmıştı. Sonrasında birçok yapımda yer alan oyuncu, Ferzan Özpetek’in ‘Cahil Periler’ filminde bir Türkçe ve bir İngilizce şarkı seslendirmişti. En son İlker Kaleli ile Netflix’teki ‘La Passion Turca’da (Türk Tutkusu) oynadı.

Bir yanda sanat dünyasında tüm yeteneklerini sergilemeyi sürdüren Yasemin Sanino diğer tarafta ruhuna işleyen gazetecilikten kopmadan yoluna devam eden Eylül Aşkın… 2 başarılı kadının röportajını keyifle izledim. Yolları açık olsun.

Görsel şov ile birleşen müzikal

Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu’nun yapımını üstlendiği ‘Notre Dame’ın Kamburu’ Müzikali, Ekim ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde seyirci karşısına çıkacak.

Çirkinliği yüzünden dışlanmış Quasimodo’nun çingene kızı Esmeralda’ya duyduğu aşkın hikâyesini muhteşem bir görsel şov ile birleştiren müzikalin biletleri satışa çıktı.

Fransa’da imparatorluk döneminin ihtilal sonrası karanlık günlerinden kesitler sunan müzikal, 2 Ekim’de Bursa BAOB Sahne’de, 7 Ekim’de Ankara MEB Şura Salonu’nda, 8 Ekim’de Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 14 Ekim’de Kütahya Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde, 15 Ekim’de Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 16 Ekim’de Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 17 Ekim’de Fethiye Kültür Merkezi’nde ve 31 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de perdelerini açacak.