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Başkentgaz bir kez daha Kızılay üzerinden para aktarmış. ‘Şartlı bağış’ adı altında vergiden kaçındılar

Daha önce Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktararak vergiden kaçınan Başkentgaz’ın aynı yöntemi bir kez daha kullandığı ortaya çıktı. Başkentgaz’ın okul yaptırmak için anlaştığı müteahhitlere para göndermek için Kızılay’ı ‘şartlı bağış’ yöntemiyle kullandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:03
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Başkentgaz bir kez daha Kızılay üzerinden para aktarmış

Başkentgaz bir kez daha Kızılay üzerinden para aktarmış. ‘Şartlı bağış’ adı altında vergiden kaçındılar
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Depremzedelere doğrudan göndermek yerine çadırları satarak ülke gündemine oturan Kızılay’da bir skandal daha ortaya çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arkadaşı Aziz Torun’a ait Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktarması tartışmalara neden olmuştu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, “Şirket vergi kaçırmamıştır, vergiden kaçınmıştır” sözleri ise tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, 27 Aralık 2017 tarihinden gerçekleştirilen ve ülke gündemine oturan bu işlemden sonra Başkent Gaz ile Kızılay’ın bir skandala daha imza atıldığı açığa çıktı. BirGün’ün ulaştığı belgelere göre, 29 Haziran 2018’de Kızılay yine Başkent Gaz’ın şartlı bağışını kabul ederek “vergiden kaçınmasını” sağladı. Belgede yer alan bilgilere göre, Başkentgaz, Erzincan Kemah İlçesi Göğüsbağı Mahallesi’ndeki kamu arazisine 8 derslikli bir imam hatip lisesi yapmaya karar verdi. Lise binasının inşaatının tüm masraflarını üstlenen Başkentgaz, binayı tamamlayıp Erzincan Valiliği’ne teslim edeceğini bildirdi.

Bu aşamadan sonra da şirket yine Kızılay’ın kapısını çaldı. Şirket lise binasını inşa edecek müteahhit şirkete ödemeleri Kızılay üzerinden yapmak istediğin belirtti. Başkentgaz, Kızılay’a aktaracağı parayı okulu inşa eden şirketin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırmasını istedi. Kızılay ise bu talebi “şartlı bağış” adı altında kabul etti.

İADE ŞARTI DA KOYMUŞLAR

Başkent Gaz ile Kızılay’ın imzaladığı protokole "Yapım işinin 3 ay içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda Başkentgaz’ın talebiyle bağışın iade edileceği” de belirtildi. Bu ifade de “vergiden kaçınmak” için Kızılay’ın paravan olarak kullandığı yorumlarına neden oldu.

Başkent Gaz’ın sahibi Aziz Torun aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olması ve İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle biliniyor.

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANDI

Vergi Hukukçusu Prof. Dr. Murat Batı yaptığı değerlendirmede, “Kızılay’a yapılan bütün bağışlar vergi indirimi konusudur. Cumhurbaşkanı’nca muafiyet tanınan kurumlar ile Kızılay ve Yeşilay’a yapılan bağışlar vergi indirimi konusu yapılıyor” dedi.

Ekonomi gazetecisi Ozan Gündoğdu ise Kerem Kınık’tan sonra Kızılay’ın bağış gelirlerinin tam 32 kat arttığına dikkat çekerek, “2016’dan Fetullahçılar tasviye edilince bir kaynak havuzuna ihtiyaç duydular. O kayak havuzu için de Kızılay’ı paravan olarak kullandılar. Deyim yerindeyse dediler ki ‘ihaleyi alan sakalını Kızılay’a bıraksın. Siz Kızılay’a gönderin biz icabına bakarız’ dediler. Bu şekilde bir bağış havuzu oluşturdular” diye konuştu.

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