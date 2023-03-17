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  • Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı. Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu

Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı. Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu

Adıyaman’da 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut’un Kızılay’da şube başkanı olduğu ortaya çıktı. Bulut deprem sonrası yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:17
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Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı

Tutuklanan müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı. Yaptığı bina 70 kişiye mezar oldu
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Adıyaman Başsavcılığı'nın Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut kent merkezinde gözaltına alındı.

Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Artı Gerçek'ten Onur Öncü'nün haberine göre Bulut’un Kızılay’ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı.

Kızılay’ın internet sitesinde de Adıyaman Şube Başkanı olarak hala Mehmet Murat Bulut'un ismi yer alıyor.

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