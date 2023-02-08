Türkiye'nin Milano konsolosluğu deprem için Diyanet'e bağış istedi

Türkiye'nin İtalya'daki Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak depremde zarar görenler yardım çağrısı yaptı.



Her iki paylaşımda da AFAD ve Kızılay’ın yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı’nın da bağış hesaplarına bağlantı verildi.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı deprem bağışlarının neden Diyanet’e yönlendirildiğini sorgulayarak tepki gösterdi.



BAŞKONSOLOS “GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR” DEDİ

Tepkilere Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem yine Twitter’da şöyle yanıt verdi:



"Değerli arkadaşlar, AFAD tarafından belirlenen hesaplar dün 'sabit tweet' şeklinde paylaşıldı; şu anda da görebilirsiniz. İtalyan dostlarımızın Türkiye’deki hesaplara para göndermekte zorlandığı görüldü. Kızılay ve TDV’nin siteleri kredi kartıyla bağışa da elverişlidir.



"Gerek vatandaşlarımız, gerek İtalyanlarca devletimizin her kurumuna ve STK’larımıza en kolay şekilde yapılacak yardımlar aynı derecede makbuldür. Gün birlik ve dayanışma günüdür. Saygı ve selamlarımla."





