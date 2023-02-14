Yaptığı evler birçok kişiye mezar olan Poyraz İnşaat'ın sahibi gözaltına alındı. MÜSİAD Malatya'nın eski başkanıydı

Evrensel'den Nisa Sude Demirel'in haberine göre, depremde Malatya yıkılan binalardan biri de Bostanbaşı'ndaki Seyr-i İstanbul isimli iki bloklu site. İnşaatı 2020 yılında tamamlanan site henüz 3 yılı doldurmadan depremde yıkıldı. İnşaatı yapan MP Poyraz İnşaat'ın sahibi ise eski MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz.



MÜSİAD'ın Malatya Şubesi 20. Olağan kongresinde başkanlığa seçilen Muharrem Poyraz sitesinin inşaatına başladığı 2019 yılında, "İlimizde hem üyelerimiz hem de Malatya'mız için ses getirecek projelere imza attık" demişti.



Poyraz'ın gözaltına alındığı öğrenildi.







İNTERNET SİTESİ KAPANDI

MP Poyraz İnşaat’ın yaptığı iki yıllık 13 ve 14 katlı iki bloktan oluşan sitenin yıkıldığı ve birçok insanın enkaz altında kaldığı ortaya çıktıktan sonra şirket internet sitesini kapattı.



Poyraz'ın da sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi. Muharrem Poyraz'ın Türkiye'nin başka illerinde de inşaatlar yaptığı biliniyor.







MALATYA'DAKİ İLİŞKİLERİ

Muharrem Poyraz'ın il genelinde önemli bir nüfuzu olduğu,AKP'li Malatya Belediye Başkanı başta olmak üzere bölgedeki milletvekilleriyle de çok iyi ilişkileri olduğu iddia ediliyor.





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