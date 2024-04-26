Kolay kolay konuşmayan Panathinaikos Başkanı Ergin Ataman için devrede

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Kolay kolay konuşmayan Panathinaikos Başkanı Ergin Ataman için devrede
Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv'i yendiği maçta yaşanan tehdit skandalının yankıları sürüyor.

Turkish Airlines EuroLeague’de Playoff'unda Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, OAKA’da Maccabi'yi mağlup etti.

İlk maçı kaybeden Yunan ekibi taraftarlarının da desteğiyle 95-79′luk zaferle seriyi 1-1’e getirdi.

İlk maçtan itibaren iki takım arasında gergin anlar yaşanırken 2. maç sonundaki skandal gündeme oturdu.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." sözleriyle skandalı duyurdu.

PANATHINAIKOS BAŞKANI SAHAYA GİRDİ

Panathinaikos’un 95-79 kazanarak seriyi eşitlediği maçta 18 bin 500 taraftar hakemler ve Maccabi üzerinde çok büyük bir baskı kurdu.

Özellikle sahanın kenarında oturan Panathinaikos başkanı Dimitrios Giannakopoulos’un zaman zaman sahaya girerek yaptığı itirazlar dikkatlerden kaçmadı.

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