Ünlü şarkıcının konserinde 'Hükümet istifa' sesleri

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'den ve dünyadan birçok şarkıcı depremzedelere destek olmak kampanyalar yürütüyor.

Bu konserlerden biri de dün İstanbul'da yapıldı. Ünlü şarkıcı Gazapizm'in konserinde, dinleyicilerden "Hükümet istifa" sloganları yükseldi.

KONSERİN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Dün gece İstanbul Volkswagen Arena’da rap müzik yapan Gazapizm, depremzedelerle dayanışma için konser verdi. Konserden elde edilen tüm gelirin deprem bölgesindeki köy okullarına bağışlanacağı duyuruldu.

HÜKÜMET İSTİFA SLOGANLARI

Konserde Gazapizm'in yanı sıra Ceza, Göksel, Melike Şahin, Haluk Levent gibi sürpriz isimler de sahne aldı. Çok sayıda kişinin desteklediği konserde "hükümet istifa" sesleri yükseldi.

"ÜZGÜNÜZ, SIKKINIZ, ÖFKELİYİZ"

Gazapizm de sahnede yaptığı kısa konuşmada şöyle konuştu: "Bir amaç için buradayız. Büyük bir deprem oldu. 40 bin küsur insan öldü. Üzgünüz sıkkınız öfkeliyiz. Ne söyleyeceğimiz biliyorum söyleyeceğim de. Ama Adıyaman'da bir duvar yazısı gördüm, 'Yerim yurdum vardı ışıklarım yanardı' diye. Sınıf kinimizi ortaya koyduğumuza göre onu söyleyebiliriz arkadaşlar."