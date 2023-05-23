Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı

Konyaspor’la ilgili olarak sadece maçları yazıyorum, daha doğrusu maçları yorumluyorum…

Bu aralar seçimlere odaklandık, ister istemez…

Sonuçta ülkenin geleceği, Konyaspor’un aile içi sıkıntılarından, basketbol takımının küme düşmesinden, 1922 Konyaspor’lu oyuncuların, paralarını alamadıkları ve kandırıldıkları için bildiri yayınlamalarından daha önemli…

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra rahat bir nefes alacağız ve yola devam edeceğiz…

Sonuçta bu ülkede yaşayan birisi olarak, seçimlere kayıtsız kalmamız mümkün değildi…

Dolayısıyla, Konyaspor’da yaşanan olumsuzlukları takip ettik, ama çok fazla kalem oynatamadık…

Dedim ya, ülkemin geleceği, Konyaspor’un geleceğinden fersah fersah önde.

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ÖNCE BASKETBOL TAKIMI

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın önderliğinde, bin bir emekle Süper Lige çıkan Konyaspor Basketbol takımı, freni patlamış kamyon gibi bir alt lige düştü!

Konyaspor basketbol takımının düşmesinin bir çok nedeni var…

Başta işi bilmemezlik…

Sonra ekonomik sorunlar…

Takımı süper lige taşıyan oyuncuların primlerini alamadıkları için yayınladıkları bildiri, Konyaspor tarihine kara bir leke olarak geçti…

Basketbolcular yayınladıkları bildiride, Başkan Fatih Özgökçen’in kendilerine söz vermesine rağmen, sözünü tutmadığını ifade etmeleri, gerçekten utanç verici bir durum değil mi?

Takım küme düşüyor, kimsenin “gıkı” çıkmıyor!

Çıkmadığı gibi de, yalamaya devam ediyorlar!

Ankara’dan edindiğim bilgilere göre, basketbolda düşme kalkacakmış!

Bilemiyorum…

Düşme kalkar mı, kalkmaz mı bilemem, ama Konyaspor Basketbol takımı hem düştü, hem de rezil oldu!

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1922 KONYASPOR

Geçen sene 2. Ligden 3. Lige düştü…

Nasıl düştü ya da düşürüldü?

Az çok biliyorum…

Pilot takımı 1922’yi göreve geldiği günden bu yana içine sindiremeyen, dahası 1922 Konyaspor’un sadece bir maçını izleme zahmetinde bulunan Fatih Özgökçen, 1922 Konyaspor’dan kurtulmanın hesabını yapmıyorsa, ben de bir şey bilmiyorum!

Çünkü, Zahir Renklibay gibi, sessiz bir adama “mobing” uygulanılıyorsa, ödemeler konusunda yardımcı olunmuyorsa, dahası takım göz göre göre bir alt kümeye düşürülüyorsa, bunun sorumlusu Zahir Renklibay değil, bizzat Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen’dir…

Zahir Renklibay da sütten çıkmış ak kaşık değil!

O da ayrı bir yazı konusu…

1922 Konyaspor’lu futbolcular da, basketbolcular gibi, bir bildiri ile paralarını alamadıklarını ve zaman zaman kulüpte yemek çıkmadığını kamu oyu ile paylaşıyorlarsa ve Konyaspor kulübü dünyaya rezil ediliyorsa, bunun sorumlusu da bizzat Fatih Özgökçen’dir!

Futbolcular, kulüp başkanı Osman Avcıoğlu’nun kendileriyle ilgilenmemesi, bayramlaşmaması, tesislerde yemek çıkmadığı günlerde, kendilerini aramadığı iddiaları ne kadar doğru bilemem, ama ateş olmayan yerden duman çıkmazmış…

Ancak, benim ulaştığım ikinci bir bildiri daha var ki, orada da Konyaspor CEO’su devreye girmiş…

Bu muhterem, sözde tanınır kişi, kendisine sıkıntılarını aktaran futbolculara hitaben, “Ben hiç yalan söylemedim size söz paralarınız yatacak” demiş…

Ancak, futbolcular, CEO’nun ilk yalanını da kendilerine söylediğini ve paraların yatırılmadığını ifade etmişler, benim ulaştığım ikinci bildiri metninde…

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile 1922 Başkanı Osman Avcıoğlu dururken, bir kulüp çalışanı futbolculara “paranız yatacak” sözü veriyor!

Olacak şey değil...

Konyaspor kulübü bu kadar mı sahipsiz?

NOT: 7 Mart tarihinde yazdığım, “yönetim sezonu tamamlamalı” başlıklı yazımın bir bölümünde, “Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü İlhan Palut’a, taraftarlara, spor gazetecilerine racon kesip, kendince ayar verdiğini zanneden Mustafa Göksu’yla alakalı olarak ısrarla şunun altını çizmekte yarar var; 15 Temmuz 2016 yılı öncesinde “Fetullahçı Terör Örgütü” liderini yalayıp yutan bu arkadaşın hem kulübe, hem kulüp başkanına, hem Uğur Başkana, hem de Bakan Murat Kurum’a verdiği zararın haddi hesabı yok” yazımdan rahatsız olan sözde CEO, kendisine hakaret ettiğimi iddia ederek şikayette bulunmuş…

Savunmamı yaptım…

Mahkeme, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı tarafıma bildirdi…

Ben, Konyaspor’daki gerçekleri yazdıklarım ile bazıları da kulüp Başkanına yaptıkları yalakalıklar ile evlerine ekmek götürüyor!

Ne günlere kaldık.

(Recep Çınar)