Konyaspor'un bir kamyon dolu parası nereye gitti. Recep Çınar yazdı

Konyaspor’da olağanüstü genel kurul yapıldı, Fatih Özgökçen tekrar başkan seçildi…

Açık konuşmak gerekirse, yeni yönetimde tanıdığım isimler var, dolayısıyla da yönetime giren yeni isimlere güveniyorum…

Orada bir sıkıntı yok…

Lakin, ben de çoğunluğun olduğu gibi Fatih Özgökçen’e asla güvenmiyorum…

Çünkü, Konyaspor konusunda asla ve kata samimi değil!

“Davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen, daha sonra geri vites yapıp,

“Konyaspor Başkanıyım ve bundan da memnunum. Her ne kadar beni her hafta istifaya çağırsanız da memnunuz. Çünkü, Konyaspor’a karşı bir sevgimiz var” beyanatı veren Fatih Özgökçen’e niye ve nasıl güvenelim?

Bir beyanatında “davet etmeselerdi ne işim vardı” gibi, akıl almaz bir açıklama yapan Fatih Özgökçen’e mi, yoksa “Konyaspor başkanıyım ve bundan da memnunum ve Konyaspor’a karşı bir sevgimiz var” diyen Fatih Özgökçen’e mi güvenelim?

Onun içindir ki, Fatih Özgökçen asla inandırıcı biri olarak gelmiyor bana…

Bir de çıkıp “ateşten gömlek giydim” gibi bir açıklama yapıyor…

Giyme…

Senin kafana silah mı dayadılar…

Daha önce iki kez yönetimden ayrıldın…

Neden ayrıldığını biliyorum ben…

O dönemin bir yöneticisi “otelin birinde toplantı yaptık, arkadaşlardan 3’er milyon istedik, Fatih Bey bir daha yönetim toplantılarına ve maçlara katılmadı” dedi…

İnkar edersen, bana bunları söyleyen arkadaş hayatta…

Bu arkadaş hem AK Partili hem de önemli bir işadamı…

Ben o iş adamının yalancısıyım…

Bilemem…

Söylediği bu.

İRFAN KULEKAYA’NIN İDDİALARI

Konyaspor’un başına sardığı, daha sonra apar-topar kulüpten kovaladığı Sportif Direktör İrfan Kulekaya’nın hem bir televizyon kanalında, hem de internet yayınında yaptığı zehir-zemberek açıklamalara cevap veremeyen Fatih Özgökçen’e bu kulübün taraftarları nasıl inansın, nasıl güvensin?

Kulekaya’nın açıklamalarında “başkan yalan söylüyor”dan tutun da, “kulübü 5’li çete yönetiyor”a kadar bir sürü iddia var…

Adam, “YÖNETİM TAYFASI” diyor…

Adam, BEŞLİ ÇETE” diyor…

Adam, “BAŞKAN YALAN SÖYLÜYOR” diyor…

Adam, YERLİ TRANSFERLERİN HEPSİNİ YÖNETİM YAPTI” diyor…

Diyor da, diyor…

Ve adam başka bir şey daha diyor…

“Konyaspor’da olan bitenlerin hepsini tek tek anlatacağım” diye tehditkar bir dil kullanıyor…

Eski Sportif Direktör açıkça “kulüpte olan bitenler sadece bununla sınırlı değil” demeye getiriyor, ne yazık ki ve maalesef ne Fatih Özgökçen ne de diğer yöneticiler, İrfan Kulekaya’ya tek kelime cevap vermiyorlar, veremiyorlar…

İşte o zaman da insanların kafası karışıyor…

Fatih Özgökçen iyi avukat olabilir…

Eyvallah…

Fatih Özgökçen iyi siyasetçi olabilir ya da ilmi siyaseti iyi bilebilir…

Eyvallah…

Ama Fatih Özgökçen’den asla bir spor yöneticisi ve kulüp başkanı olmaz, olamaz…

Çünkü, karnesi kötü!

GERÇEK BORÇ NE KADAR?

Kulübün gelir-gider tablosunu ve borcunu açıklamış Fatih Özgökçen…

“Konyaspor’un 552 milyon borcu var” demiş…

Ben 552 milyon borç olduğuna inanmıyorum, inananlara da diyecek bir şeyim yok!

Bu kulüpte Asbaşkanlık yaptım, az çok işleyişi ve rakamları bilirim…

Hilmi Kulluk’tan 242 milyon borçla devraldınız kulübü!

Bu 242’nin 35 milyonu da Fatih Yılmaz’dan devir…

Sonra çıkıp “borcun yarısını ödedik” dediniz…

Eyvallah…

Gayet güzel…

O zaman soru şu; Tatlıcak tesislerinin satışından gelen, reklamlardan gelen, yayıncı kuruluşlardan gelen, oyuncu satışlarından gelen, sponsorluklardan gelen bir kamyon dolusu para nereye gitti?

Tatlıcak tesislerini de neden sattıklarını az çok tahmin edebiliyorum; göreve geldikleri ilk dönemde ceplerinden para çıkmaması için Tatlıcak tesisleri satıldı!

Bütün bunların yanısıra Emlak Bankasından 50 milyon TL’lik kredi çekmek nasıl bir yöneticilik anlayışıdır?

Hani Nas?

Ve şimdi kulübün kasasında delikli kuruş olmamasını nasıl yorumlamak lazım?

Kur farkı ile vesair giderleri anlarız…

Rakamları biraz daha yükseltir mi?

Anlamadığım tek şey; rakamların dans etmesi!

Fatih Özgekçen’in, “Dövizin dalgalanması, ekonomik durumların dalgalı seyretmesi gibi hususları göz önünde bulundurduğunuzda, borcun aşağıya doğru düşmesi de kanaatimizce bir iyileşme olarak değerlendirilebilir” şeklinde yaptığı açıklama da bana garip geldi…

Güzel…

Soruyorum o zaman, “kulübün ne kadar borç vardı da, 552 milyona düştü?”

Kelimelerle ve rakamlarla oynayarak, Konyaspor’un gerçek borcunu gizlemek ve “biz şeffaf bir yönetimiz” gibi sunmak, doğru bir yönetici aklı değil…

Çünkü, inandırıcı değil…

Ve bir şey daha…

Tesis satarak borç ödeyen bir yönetimin Başkanı olarak tarihe geçti Fatih Özgökçen…

Altyapıdaki oyuncular konteynerlerde soyunup-giyiniyor…

1922 Konyaspor’da çalışanların, oyuncuların aylardır paraları ödenmiyor…

Beşiktaş maçının beraberlik primi verilmemiş vesaire…

Yazılacak o kadar çok şey var, ama dam alçak, değnek sığmaz!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yatsın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, kalksın eski Çevre Bakanı Murat Bakanı Murat Kurum’a dua etsin…

Şimdilik diyeceklerim bu kadar.