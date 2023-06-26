Korumaları Gazeteci Sinan Aygül'ü öldüresiye dövmüştü. AKP'li Belediye Başkanı Geylani'den özür açıklaması

Tatvan Belediye Başkanı Geylani, korumalarının öldüresiye dövdüğü Gazeteci Aygül'den özür diledi.

Korumaları Gazeteci Sinan Aygül'ü öldüresiye dövmüştü. AKP'li Belediye Başkanı Geylani'den özür açıklaması

Gazeteci Sinan Aygül, Bitlis'te Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından sokakta saldırıya uğradı.

Geylani'nin korumaları, saldırının ardından savcılık ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilerek "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

GEYLANİ'DEN ÖZÜR MESAJI

Başkan Geylani saldırı sonrası, olayla bir ilgisi olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Geylani bugün sosyal medya hesabından Sinan Aygül'den özür dileyen bir mesaj yayımlarken şu ifadeleri kullandı:

"SALDIRGANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMALARI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

17 Haziran 2023 Cumartesi günü Tatvan ilçemizde Gazeteci Sinan AYGÜL’e dönük asla tasvip etmeyeceğimiz menfur bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırının belediyemiz başkanlık koruma birimi personelleri tarafından yapılmış olması bu olayda bizleri derinden üzen diğer bir husus olmuştur.

İlgili personellerle ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmış olup saldırganlar tutuklanmış, hukuki süreç ise devam etmektedir. Süreç sonucunda gerek saldırganların ve gerekse azmettirici ve dahli bulunanların hukuk önünde en ağır cezayı almaları en büyük temennimizdir.

"BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ÜZÜNTÜLERİMİ TEKRAR BELİRTİP ÖZÜRLERİMİ DİLİYORUM"

Yaşanan saldırı da her ne kadar dahlim olmasa da, saldırıyı yapan kişilerin konumu bu olayda bizlere de sorumluluk yüklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; öncelikle belediye başkanı olarak, bir kez daha kamuoyu önünde gazeteci arkadaşımız Sinan AYGÜL’e yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ayrıca yaşanan bu üzücü hadiseden dolayı Aygül’ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere akrabaları, Yoncabaşı (Şıkranıs) Köyü sakinleri ve tüm Tatvan halkından Tatvan Belediye Başkanı olarak üzüntülerimi tekrar belirtip özürlerimi diliyorum.

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