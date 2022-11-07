İstanbul’da Suriyeliler sopalarla birbirine girdi

Türkiye'de sığınmacı tartışmaları devam ediyor. Beyoğlu’nda Suriyeli 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

İstanbul'da Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Suriyelilerin sopalarla birbirine vurduğu görüldü.

Sokak ortasında kavga eden 3 kişinin zaman zaman birbirlerini tekmeledikleri, bağırdıkları da görüldü.

BİRBİRLERİNE SOPALARLA VURDULAR

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonuna kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu’nda Suriyeli 3 kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Sütlüce’de Suriyeli 3 kişi bilinmeyen nedenle kavga etti. Kameralara yansıyan görüntülerde grupların sopalarla birbirine vurduğu görülüyor.