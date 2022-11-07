7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul’da Suriyeliler sopalarla birbirine girdi

İstanbul’da Suriyeliler sopalarla birbirine girdi

Türkiye'de sığınmacı sorunları sürerken, İstanbul'da Suriyeli 3 kişi sokak ortasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sopalarla birbirine girdi. Olay anı, anbean çevredekiler tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:50
Takip Et

İstanbul’da Suriyeliler arasında sopalı kavga: Birbirlerine girdiler

İstanbul’da Suriyeliler sopalarla birbirine girdi
+
Aa
-

Türkiye'de sığınmacı tartışmaları devam ediyor. Beyoğlu’nda Suriyeli 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

İstanbul'da Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Suriyelilerin sopalarla birbirine vurduğu görüldü.

Sokak ortasında kavga eden 3 kişinin zaman zaman birbirlerini tekmeledikleri, bağırdıkları da görüldü.

BİRBİRLERİNE SOPALARLA VURDULAR

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonuna kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu’nda Suriyeli 3 kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Sütlüce’de Suriyeli 3 kişi bilinmeyen nedenle kavga etti. Kameralara yansıyan görüntülerde grupların sopalarla birbirine vurduğu görülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yalnız adam
7.11.2022 17:01
Duvardaki MHP nin amblemi altında olması ayrı bir ironi olmuş.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.