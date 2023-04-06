﻿Külliye derneklerle külliyen örgütlendi

Seçimlerin güvenliği muhalefet açısından çok büyük önem taşıyor. AKP iktidarı döneminde oluşturulan Paramiliter Örgütlerin seçimlerde neler yapabileceğini tahmin etmek zor.

Bugün bu Paramiliter Örgütlerin tespit edilebilenlerini ortaya koyalım:

HÖH Derneği:

Hain 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Trabzon merkezli kuruldu ve kısa zamanda 22 ilde 46 şubeye erişildi. Sözde darbeyi cihat, mevcut zihniyeti ise başkomutan olarak görüyor. İçişleri Bakanlığı derneğin ismine müdahale etti ve dernek kendini feshetti.

15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği:

HÖH'ün yerine kuruldu. Aynı kişiler aynı yerde olduğundan ismi değişse bile niyet ve maksadı değişmedi. Seçim güvenliği açısından ciddi bir tehdit olduğu iddia ediliyor.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi

Dergi olarak 2005, dernek olarak ise 2009 yılında kuruldu. Kısa sürede 72 il ve 438 ilçede örgütlendi.

Kendilerini mevcut zihniyete bağlı olarak gösterdikten sonra "kefenli liderin kefenli askerleriyiz" diyerek, 200.000 kişilik medya ordusu (trol ordusu) olduklarını ve 2023 seçimlerine hazırlandıklarını açıkladılar.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Ocak Partisi'ne bir yıldır alındı belgesi verilmiyor" dedi.

Ocak Partisi 14 Mayıs seçimlerine 81 ilde bağımsız milletvekili adaylarıyla girme kararı aldı.

Osmanlı Ocakları Esenler İlçe Başkanı Vedat Balta ve heyetinin, HÜDA PAR Esenler İlçe Başkanı Abdulkerim Ortaç'ı ziyaret etmesi dikkat çekti.

Atadedeler.

İzmir merkezli kurulan Atadedeler örgütü ise devletin operasyon düzenlediği tek yapı olma özelliğini taşıyor.

Atadedeler örgütünün içerisinde yer alan Kobani davasına bakan eski mahkeme başkanı itirafçı olunca ev hapsine alındı, bir savcı ise tutuklandı.

Kendilerini "derin devletin ekonomik istihbarat ayağı" olarak gören örgüt, üyelerinden 10-15 bin TL para aldı... Örgütte, istihbaratçı, akademisyen ve avukat gibi birçok meslek grubundan yaklaşık 350 kişi yer aldı.

Ak Gençlik Ocakları:

Mersin'de faaliyette olup genel başkanlığını ise 15 yıldır AKP'de siyaset yaptığını söyleyen Barış Çiftçi yürütüyor.

Çiftçi araç plakasında Genel Başkan unvanı ve Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanıp polis çakarı ile geziyor.

AKP Genel Merkezi dahil birçok kamu kurumuna ziyaretler gerçekleştiriyor.

Derneğin 6 bin üyesinin bulunduğu, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde şubeleri olduğu belirtiliyor.

Özel Harekât Ocakları Derneği:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde beş çocuk annesi Sakine Külter'in yüzü yakılarak işkenceyle öldürülmesi olayının zanlısının derneğin başkanı İbrahim Barkın olduğunun ortaya çıkmasıyla bu dernekten haberdar olundu.

Türkiye Devlet Fedaileri:

İzmir Torbalı'da kavgaya karışan ve üstünden Cumhurbaşkanlığı forslu 'Türkiye Devlet Fedaileri' adına düzenlenen bir tanıtım kartı ve tabanca çıkan Mehmet Cazip Obay milliyetçi gençlerden oluşan insanların amaçlarının kolluk kuvvetlerine yardım olduğunu öne sürdü.

Milli Beka Hareketi:

İçişleri bakanına Süleyman Soylu'ya yakın bir oluşum olarak biliniyor.

Grup, sanatçı Sezen Aksu'nun gece yarısı evinin önüne giderek tehdit açıklaması yapmasıyla gündeme gelmişti.

67 il, 513 ilçede örgütlenen hareket, hedeflerini "öncelikle Başkomutanımızın yanında dimdik durarak 2023 hedeflerine ulaşmak" olarak açıklıyor.

Kurumun sitesinde, bürokrat, kurum müdürü, yazar, tarihçi, rektör, müfettiş olarak devlete hizmet etmiş kişilerden oluştuğu ifade ediliyor.

15 Temmuz Federasyonu:

Genel merkezi Ankara'da olup web sitesi mevcuttur. Başkanı Emre Şahin hakkında iddialar olduğu söylenmektedir.

SADAT:

Adnan Tanrıverdi'nin başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi Derneği (ASSAM) tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde hedefi şöyle açıkladı:

İslam ülkeleri Konfederasyonu Anayasası modeli ile devletin adı ve şekli;

ASRİKA İslam Devletler Birliği Konfederal Cumhuriyettir.

Başkenti İstanbul, resmi dili Arapçadır.

Afgan askerler:

Yaklaşık 300 bin kişi olduğu söylenen iyi eğitilmiş ve donatılmış Afgan Ordusunun askerleri, ABD-Taliban arasında yapılan anlaşmalar gereği yurt dışına çıkmıştır.

Bunların bir kısmı da Türkiye'ye gelmiştir.

Hem NATO hem de ABD müttefiki olması nedeniyle. Zaten İran sınırından kafilelerle girişleri ve bunların durdurulmamaları, geri itilmemeleri bunu açıklamaktadır

Türkiye'nin şehirlerine dağılan grupların nerede olduğu, nerede barındığı bilinmiyor.

Milleti İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hudut namustur" diyerek güvenlik kuvvetlerine yaptığı çağrı işte bu yüzdendir.

21 yıllık AKP iktidarının göz yumduğu bu paramiliter yapılar Türkiye'nin ölünmez bütünlüğü, iç barışı ve seçim güvenliği açısından tehdit unsurlarıdır.

Bu örgütlenmenin parasal kaynakları merak ediliyor.

AKP'nin paramiliter bu yapılara göz yumması da açık desteği gösteriyor ki;

- Külliye derneklerle külliyen örgütleniyor…