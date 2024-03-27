Kupayı kaldırdı yüzüğü çıkardı İrem Yaman şaştı kaldı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finali'nin ardından ilginç bir olay yaşandı.

Arkas Spor'u 3-1 yenip kupayı kazanan Halkbank Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Mert Matic, dünya ve Avrupa şampiyonu eski tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklifinde bulundu.

İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesinin ardından çift mutluluklarını sarılarak kutladı.

İREM YAMAN KİMDİR?

1995'te Ankara'da doğan İrem Yaman 8 yaşında, tekvando hakemi babası Hasan Yaman'ın antrenörlüğüyle tekvandoya başladı.

Mayıs 2016'da, Montrö'deki Avrupa Şampiyonası'nda, 62 kg kategorisinde altın madalya kazandı.

2019'da bu kez Manchester'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yine 62 kiloda altın madalyaya uzandı. Bu şampiyonlukla birlikte, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacağını söyleyerek, "Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yaman, daha önce yaptığı basın toplantısında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

2021'de aktif spor hayatına nokta koyan İrem Yaman, 2022'de İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Partili Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, ittifak çerçevesinde CHP'den aday gösterilmişti. Ankara 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen Yaman, milletvekili seçilmedi.