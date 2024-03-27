Aziz Yıldırım'ın 2 Nisan kararı şaşırttı

Fenerbahçe camiası 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlenmiş durumda.

Süper Lig'den çekilmenin tartışılacağı tarihi toplantı öncesi en çok merak edilen konu; efsane başkan Aziz Yıldırım'ın nasıl bir tavır sergileyeceği idi.

Başkan Ali Koç'un tarihi çağrısına Aziz Yıldırım'ın vereceği cevap belli oldu.

Sports Digital Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Aziz Yıldırım'ın, 2 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongreye katılmama kararı aldığını duyurdu.

Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip’i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. ‘Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz."

"Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur."