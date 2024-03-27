Galatasaray Fatih Portakal'ı RTÜK'e şikayet etti. Fatih Portakal canlı yayında 'Kimse gazeteciliğimize laf edemez' diyerek cevap verdi

Galatasaray Spor Kulübü, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) çevrimiçi toplantısının Galatasaray-Antalyaspor maçını ele aldığı bölümünün Sözcü TV tarafından sosyal medyada yayınlanmasının ardından, kanal ve gazeteci Fatih Portakal’a karşı RTÜK ve ilgili diğer kurumlara başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Canlı yayında eleştirilere maruz kalan Portakal, "Gazeteciyiz ama etkili bir gazeteciyiz. hemen cevap veriyorum, Galatasaray Kulübü de hemen cevap vermiş. Şikayetçi olacakmış benim hakkımda ve kanal hakkında. Şimdi geldi, ben de gördüm. Onu neden yaptığımızı ben de bilmiyorum, yani ne yaptığımızı. Birazdan haber gelince görürsünüz. Gücümüz etkimizde. Bu kadar da net. Bak, ne diyorum? Bu kadar da netim yani. Gücümüz etkimizde. Kimse gazeteciliğimize laf edemez. Ne benim ne burada bulunan arkadaşlarımın. Hiç kimse. Alnımız ak, biz işimizi yapıyoruz, o kadar" dedi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Kamuoyunun bildiği üzere, 25 Mart 2024 saat 21.03’te kapalı devre hakem toplantısının belli kısımları montajlanıp tahrif edilerek sosyal medyada şaibeli bir hesap tarafından servis edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 26 Mart 2024 saat 15.30 civarında söz konusu hakem toplantı videosunu şeffaf şekilde tamamını yayınlamasıyla, başka eller tarafından servis edilen şeklinin sadece Galatasaray’a zarar vermek maksadıyla tertiplendiği tüm kamuoyunun malumu olmuştur.

Saatler önce gerçekler ortaya çıkmasına rağmen, Sözcü TV’den Fatih Portakal, 26 Mart 2024 akşamı saat 19.00’da başlayan Ana Haber Bülteni’nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir.

Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray’a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.

Tüm Galatasaray taraftarını bu yanlı ve kasıtlı davranışa karşı tepki göstermeye davet ediyoruz.”