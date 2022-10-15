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Bakan Dönmez Bartın'da patlama olan madeni ziyaret edip tedbirleri övmüştü

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Grizu nedeniyle yaşandığı belirtilen patlamada 14 işçinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, patlamanın olduğu maden ocağını 20 Eylül'de ziyaret ettiği ve alınan tedbirleri övdüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 23:48
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Bakan Dönmez Bartın'da patlama olan madeni ziyaret edip tedbirleri övmüştü

Bakan Dönmez Bartın'da patlama olan madeni ziyaret edip tedbirleri övmüştü
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18:45 sıralarında ilk belirlemelere göre grizu patlaması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 işçinin hayatını kaybettiğini, 17 işçinin de yaralandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Eylül tarihinde patlama yaşanan maden ocağını ziyaret etmişti.

Dönmez, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk maden teşkilatlarından Amasra TTK'yı ziyaret ettik. Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" demişti.

"ÖNCE GÜVENLİK..."

Öte yandan Bakan Dönmez, ziyareti sırasında maden ocağında alınan önemleri de övmüştü. Dönmez'in işçilere yaptığı konuşmada, "Bir kere şunu ilk baştan söyleyeyim. Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği biz şu tesisin tamamına değişmez. Onun için de ilk talimatımız yöneticileri atadığımızda genel müdürümüz de burada. Bir işçimizin kılına, tırnağına zarar gelmesin" ifadeleri dikkat çekmişti.

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Mehmet
15.10.2022 00:00
Soma maden faciasındaki gibi kader deyip geçen, işçiye tekme atan olmaz inşallah. Geçmiş olsun vefat edenlerin mekanı cennet olsun.  
 
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