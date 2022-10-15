Bakan Dönmez Bartın'da patlama olan madeni ziyaret edip tedbirleri övmüştü

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18:45 sıralarında ilk belirlemelere göre grizu patlaması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 işçinin hayatını kaybettiğini, 17 işçinin de yaralandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Eylül tarihinde patlama yaşanan maden ocağını ziyaret etmişti.

Dönmez, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk maden teşkilatlarından Amasra TTK'yı ziyaret ettik. Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" demişti.

"ÖNCE GÜVENLİK..."

Öte yandan Bakan Dönmez, ziyareti sırasında maden ocağında alınan önemleri de övmüştü. Dönmez'in işçilere yaptığı konuşmada, "Bir kere şunu ilk baştan söyleyeyim. Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği biz şu tesisin tamamına değişmez. Onun için de ilk talimatımız yöneticileri atadığımızda genel müdürümüz de burada. Bir işçimizin kılına, tırnağına zarar gelmesin" ifadeleri dikkat çekmişti.