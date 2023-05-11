Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı

"Sen ağlama

Dayanamam

Ağlama göz bebeğim

Sana kıyamam.."

Ne de güzel söyler Sezen Aksu. Yani Minik Serçe.

İşte TFF’de Lale Orta’nın yeni lakabı bu: Minik Serçe!

Şarkı sözleri ile giriş yapmamız da yine aslına, astarına uygun.

MHK toplantısında hakemlerle bir araya gelen Orta, ilk bölümden çok memnun kalıyor.

Toplantının ikinci bölümü ise tam tersi.

Öyle ki; vur patlasın, çal oynasın!

Minik Serçe olur da, minik kuş olmaz mı.

Elbette o da VAR.

Anlatsın bakalım.

Öt minik kuşum öt.

Şakı bülbüller gibi..

VAR hakemleri ile ayrı özel toplantı yapan Orta, önce sert çıkıyor.

⁃ Hadi sahadaki orta hakem, yardımcıları ve yedek hakem göremedi diyelim. Ya da yanlış gördü. Önünüzde 15 farklı açıdan görüntü akıyor. Hepsini incelemeye yeterli teknolojik donanım var. Nasıl oluyor da buna rağmen yanlış karar çıkıyor. MHK doğal olarak federasyon bu yüzden, yani sizlerin kararları nedeniyle zor durumlara düşüyor. Artık adını siz koyun. Yapılan tüm çalışmaları silip atıyorsunuz. Zorla bu işi yapan mı var aranızda?

Orta’nın sert çıkışı önce sessizlik yaratıyor.

Ardından homurdanmalar başlıyor. Benim minik kuşun verdiği bilgiye göre; Yaşar Kemal Uğurlu ve Alper Ulusoy, diğerlerini kışkırtıyorlar. Ortam geriliyor. Her hakem bir şeyler söylüyor.

- Sizi de biliyoruz. Dışardan MHK'ye yön verenler yok mu? Kimlerin elleri üstümüzde. Sahipsiz kaldık..

Orta’nın kulağına her telden, türden tepkiler geliyor.

Kim ne diyor anlaşılmıyor.

Ama laflar ağır mı ağır..

Tartışma Orta’nın gözyaşları arasında sakinleşiyor.

İsyan eder gibi baş kaldıran VAR hakemleri sonradan özür diliyorlar.

Konu Mehmet Büyükekşi’ye kadar gidiyor.

Türk futbolu, TFF kurumları yanıyor.

Başkan önümüzdeki ay yapılacak seçime hazırlanıyor.

Koltuk sevdası ile yanıp tutuşuyor.

Ne gözyaşı takıyor, ne de feryat, figan edenleri duyuyor.

Yeniçeri ayaklanmasını hatırlatan hakemleri de es geçiyor.

Kulüp başkanı ve yöneticilerine kulak kapatmış.

Kulüpler birliğini unutmuş!

Pazar günkü seçime odaklanmış.

Herkesten çok O da biliyor. Göreve devam için yeniden atama bekliyor.

Pazar günü yapılacak olan genel seçimleri iple çekiyor.

Nasıl olsa arkası çorap söküğü gibi gelir diyor.

Ee haksız da değil yani.

Madem öyle gel böyle.

Sezen Aksu ile açtık.

Tarkan ile kapatalım

"Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz

Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz

Biz böyle bilir böyle yaşarız

Ooo, ooo da biliyor

Ooo, ooo da seviyor

Ooo bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara

O yine bildiğini okuyor"

Şerafettin Tilki