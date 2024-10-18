‘Leyla’ dengeleri değiştirdi

NOW’ın en dikkat çeken yeni sezon işlerinden ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’, yoluna doludizgin devam ediyor. Dizi, önceki akşam ekrana gelen 6. bölümüyle Total ve ABC’de 2., AB’de ise zirvede yer aldı.

Elbette, dizinin bu kadar başarılı olmasının nedenleri var. Birincisi, oyuncu kadrosu çok iyi seçilmiş. Tüm oyuncular rollerinin hakkını veriyorlar. İkincisi, rakipleri ‘Sandık Kokusu’ ve ‘Taş Kağıt Makas’tan 1 hafta (18 Eylül), ‘Kuruluş Osman’dan (2 Ekim) ise 3 hafta önce başladı. Bir de yazdan devam eden ‘MasterChef Türkiye’ gibi kitlesi oturmuş sevilen bir yarışma programı da yayında iken ‘Leyla’nın bu başarısı alkışlanır. Hikâyesi akıcı. İzlerken sıkılmıyorsun. Cemre Baysel, her bölümde oyunculuk performansıyla devleşiyor. Alperen Duymaz ile Halil İbrahim Ceyhan’ı karşılıklı izlemek keyif veriyor. Çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal, öyle bir iş çıkarıyor ki, herkesi kendine hayran bırakıyor.

‘Leyla’, ‘Çarşamba gününde dengeleri değiştirdi’ desem, sanırım abartmış olmam.

Kedilerin gözünden günlük hayat

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6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgesindeki çocuklara ve ailelerine moral ve umut aşılama hedefiyle ilk kez Adıyaman’da sahnelenen ‘Miyav’ isimli tiyatro oyunu, yeni sezonda da yolculuğuna devam edecek.

Tito Lorefice’in yönettiği, Burcu Görek’in yazdığı oyun, kaybolan kedi Minnoş’un yeni yuvasına ve dostlarına kavuşmasını konu ediniyor. Oyun, kedilerin gözünden günlük hayatın tesadüflerle dolu sihirli dokunuşlarını mizahi ve duygusal bir dille sahneye taşıyor.

Defne Kar, Erdi Kökerer, Tara Haçikoğlu, Zeynep Güngör gibi oyuncuların rol aldığı Bu Yapım imzalı oyun, 27 Ekim Pazar günü Zorlu PSM’de prömiyer yapacak.

Geri dönüşümle geleceğe yolculuk

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Uzay Haftası etkinlikleri, MBA Oran Kampüsü’nde bu yıl geri dönüşüm temalı bir defileyle taçlandı. Ortaokul öğrencileri, sürdürülebilirlik ve uzay keşfi temalarını birleştirerek geri dönüştürülmüş malzemelerden tasarladıkları kostümleri sergilediler.

Etkinlikte öğrenciler; atık plastik, karton, eski kumaşlar gibi malzemeleri kullanarak yaratıcılıklarını konuşturdu. Hem eğitici hem de eğlenceli olan etkinlik, öğrencilerin geri dönüşüm bilincini artırırken aynı zamanda uzayın sınırsız hayal gücünü yansıttı.

Öğretmenler, defilenin öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını ve bilimin eğlenceli yönlerini keşfetmelerine olanak tanıdığını belirttiler.