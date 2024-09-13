‘Leyla’dan ‘sosyal mesaj’lı başlangıç

NOW TV’nin yeni sezonda merakla beklenen dizisi ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) 2. olurken özeti ise; Total ve ABC’de 7., AB’de 5. sırada yer aldı. Bu sonuç, dizinin gelecek için umut verdiğini gösteriyor.

Dizi, zirvede yer alabilir miydi? Bence, bu mümkündü ama bu fırsat tepilmiş. Nedeni de şu; özellikle Leyla (Cemre Baysel) ile Cino’nun (Alperen Duymaz) çocukluktan günümüze geçişi çok uzatılmış. Bu bölüm tam bir buçuk saat sürdü. Yeni başlayan bir dizinin konu bütünlüğünü bozmadan izleyiciyi kendine çekmesi bakımından ilk bölümler hep önemlidir. Ekran başında benim gibi diziyi izleyenlerin de sosyal medya mesajlarından bu konudan şikâyetçi olduklarını gördüm.

Özellikle çocuk istismarı ve şiddetine karşı sosyal içerikli mesajla başlayıp buna akış içerisinde de vurgu yapması, dizinin öne çıkanlarıydı. Dizide yer alan oyuncuların performansları da takdire değerdi. Benim beklediğime değdi. Reytingi bol olsun.

Çağdaş bir ‘Yaşar Yaşamaz’ oyunu

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KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 18 Eylül’de sahnelenecek ‘Alevli Günler’ oyunuyla tiyatroseverlerle bir dahaki yaz yeniden buluşmak üzere perdesini kapatıyor.

Güven Kıraç, Levent Ülgen, Bahtiyar Engin ve Erkan Can’ı aynı sahnede buluşturan ‘Alevli Günler’, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 18 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Yıldıray Şahinler’in yönettiği oyunun yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Kültür Sanat üstleniyor. ‘Alevli Günler’, çoğunluğun içinde azınlık olarak yaşamanın getirdiği bireysel ve toplumsal mücadeleyi, hem mizahi hem de eleştirel bir dille ele alıyor.

‘Hacer’ filmi sete çıktı

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Oyuncu Münibe Millet’in başrolünde olduğu ‘Hacer’in çekimleri Karabük’te başladı.

Münibe Millet, filmde babasından kalan arazinin satışı için 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte hiç bağ kurmadığı ve ilk defa göreceği bu topraklara giderek toprakla arasındaki mesafeyi kapatırken kendisine olan mesafeyi keşfeden Hacer karakterini canlandırıyor.

Yönetmenliğini Yeşim Tonbaz, yapımcılığını ise Merve Sena Kılıç’ın (Moses Film) üstlendiği filmin çekimleri tamamlandıktan sonra önümüzdeki yıl festival yolculuğuna başlaması planlanıyor.