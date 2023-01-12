Otomobil alacaklar dikkat. Opel Grandland’ın zamlı fiyat listesi açıklandı

2023 yılı zamları, pandemi, küresel çip krizi gibi nedenlerden dolayı otomotvi sektöründe dengeler değişti. Opel Grandland, yaz dönemine göre fiyatlarında 45 bin TL’lik artış görülüyor.

Opel Grandland; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.2 Turbo, 130 Hp güç ve 230 Nm tork üretirken, 3 silindirle sürücülerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 0-100 km/s hızlanması 10,3 saniye olan benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6,4 – 6,6 litre aralığında.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, 1.5 Turbo ise 130 Hp güç ve 300 Nm torka sahip. Diğer opsiyonun aksine 4 silindiren sahip olan motorun 0-100 km/s hızlanması 11.5 saniye olarak ölçülmüş. Bunun dışında dizel motorun ortalama yakıt tüketimi 5,1 ila 5,2 litre arasında. Opel Grandland Edition, Elegance ve Ultimate paketleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor.

EDİTİON

17’’ Teknik Gri Alaşımlı Jantlar

Full LED Farlar

7″ Dijital Gösterge Paneli

180o Geri Görüş Kamerası

Kamera Bazlı Aktif Acil Frenleme Sistemi

ELEGANCE

18’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

IntelliLux LED Pixel Farlar

12″ Pure Panel Dijital Gösterge Paneli

AGR Onaylı 6 Yönlü Sürücü Koltuğu

Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi

ULTİMATE

19’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi

Alcantara Koltuk Döşemeleri

360o Çevre Görüş Kamerası

Isıtmalı Ön Koltuklar, Direksiyon ve Ön Cam.