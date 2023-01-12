Otomobil alacaklar dikkat. Opel Grandland’ın zamlı fiyat listesi açıklandı

2023 yılı zamları, pandemi, küresel çip krizi gibi nedenlerden dolayı otomotvi sektöründe dengeler değişti. Opel Grandland, yaz dönemine göre fiyatlarında 45 bin TL’lik artış görülüyor.
Opel Grandland; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.2 Turbo, 130 Hp güç ve 230 Nm tork üretirken, 3 silindirle sürücülerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 0-100 km/s hızlanması 10,3 saniye olan benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi ise 6,4 – 6,6 litre aralığında.
Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, 1.5 Turbo ise 130 Hp güç ve 300 Nm torka sahip. Diğer opsiyonun aksine 4 silindiren sahip olan motorun 0-100 km/s hızlanması 11.5 saniye olarak ölçülmüş. Bunun dışında dizel motorun ortalama yakıt tüketimi 5,1 ila 5,2 litre arasında. Opel Grandland Edition, Elegance ve Ultimate paketleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor.
EDİTİON
17’’ Teknik Gri Alaşımlı Jantlar
Full LED Farlar
7″ Dijital Gösterge Paneli
180o Geri Görüş Kamerası
Kamera Bazlı Aktif Acil Frenleme Sistemi
ELEGANCE
18’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
IntelliLux LED Pixel Farlar
12″ Pure Panel Dijital Gösterge Paneli
AGR Onaylı 6 Yönlü Sürücü Koltuğu
Anahtarsız Giriş ve Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
ULTİMATE
19’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi
Alcantara Koltuk Döşemeleri
360o Çevre Görüş Kamerası
Isıtmalı Ön Koltuklar, Direksiyon ve Ön Cam.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.