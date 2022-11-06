﻿Londra'da Bay Kemal'e neler sordular neler?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da finans ve yatırım fonları ve bankaları ile yaptığı 4 günlük toplantıları adım adım izledim.

18 Haziran 2023'te seçilecek 13. Cumhurbaşkanının kabinesi için Kemal Bey'in 500 milyar dolara ulaşacak temiz kaynağı Türkiye için sağladığını yazdım.

Peki, dünyanın bu dev şirketlerinin ve bankalarının CEO'ları, Genel Müdürleri, Yönetim Kurulu Başkanları CHP lideri Kılıçdaroğlu'na neler sordular?

İşte dünya ekonomik çevrelerinin ya da Cumhur İttifakı'nın çok sevdiği deyimle, "Dış Mihrakların" soruları ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtları:

-Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceği anketlerde ön görülüyor. İktidarı devralmaya kadrolarınızla hazır mısınız?

-IMF ile anlaşmaya karşı mısınız?

-Erdoğan'ın seçimleri yapmama ya da erteleme ihtimali var mı?

-Mayıs ayında erken seçim söylentileri doğru mu?

-Neden erken seçime gerek duyuluyor?

-Siz Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?

-6 partinin kurduğu ittifakın dağılacağı iddiaları doğru mu?

-6 partinin lideri cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşamazlarsa ayrı ayrı aday çıkartılır mı?

-Erdoğan'ın zamanında yapılacak seçimde anayasaya göre aday olamayacağını önemli hukukçular söylüyor. Aday olursa itiraz edecek misiniz?

-HDP 6 liderin birlikteliğini destekliyor mu?

-AKP anayasa değişikliği yapmak için HDP ile görüşüyor. Bu temas nasıl sonuç doğurur?

-İktidar olursanız Türkiye'yi yönetecek yeterli deneyimli kadrolarınız var mı?

-Parlamenter Rejime ne kadar sürede döneceksiniz?

-Merkez Bankası'nın eksi 58 milyar dolar rezervi olduğu görülüyor. Dış ticaret açığı çok büyük boyutta. Bütçe de büyük açık veriyor. Ortaya çıkan ekonomik krizi nasıl yöneteceksiniz?

-Yabancı fonları ve yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için nasıl güvence vereceksiniz?

-Düşük faiz, yüksek enflasyon ikilemini nasıl düzelteceksiniz?

-Yabancı sermaye hukuki güvence ve istikrar ister. Sağlayabilecek misiniz?

-HDP kapatılacak mı?

-Merkez Bankası politika faizinin düşürülmesi, reel faizin aşırı yükselmesi kur-enflasyon krizine neden oldu. Bu sorunu nasıl aşacaksınız?

-Faiz oranı, enflasyon ve Türkiye'nin risk oranı siyasi ve ekonomik istikrarı ile ilgilidir. Makro ekonomik istikrarı nasıl sağlayacaksınız?

-Doğru ve şeffaf ekonomi politikalarını uygulayacak mısınız?

-Serbest Pazar ekonomisinde kurları sabit tutmak ancak belli bir noktaya kadar olur. Daha sonra kurlarda aşırı yükselme meydana gelir ki bu da ekonomiyi alt üst eder. İktidar olursanız Merkez Bankası'nı para politikaları uygulamasında özgür bırakacak mısınız?

-Türkiye'ye yatırım yapacak yabancı sermayeye ekonomik teşvikler verecek misiniz?

-Özel sektörün kısa vadeli dış borç yükümlülüklerini uzun vadeye yaymak için neler yapacaksınız?

-Avrupa ülkeleri ile yoğun ticareti olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini gerçekleştirmek için kararlı mısınız?

-İthalat-ihracat makası ekonomiyi çok olumsuz etkiliyor. Eksi bilançoyu artıya çevirmek için gerekli önlemleri alacak mısınız?

-Bütçe açığını ortadan kaldırmak için denk bütçe gerekiyor. Bunu siyasi ve ekonomik istikrar ile sağlayabilecek misiniz?

-İstihdamı arttırmak için büyük ve özel teşviklerle yabancı sermayeyi ülkenize çekebilecek misiniz?

-Kur korumalı mevduat hesabı uygulaması devam edecek mi?

-Türkiye'deki sığınmacı sayısının 10 milyona yaklaştığı iddiaları doğru mu?

-Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi konusunda nasıl bir politika izleyeceksiniz?

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile milletvekilleri Yunus Emre ve Aysu Bankoğlu toplantı ve görüşmelerde yöneltilen bu sorulara tutarlı ve kararlı yanıtlar verdiler.

Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüşte sordum:

-Görüşmelerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

-"Orhan Bey, her gittiğim toplantıya girişimi, toplantı bittikten sonra da çıkışımı yakından izlediniz. Rahatlıkla söylüyorum hiçbir olumsuz görüşme olmadı.

Siyasi ve ekonomik hedeflerimizi 6 partinin lideri ile uyum içinde yazılı dokümanlar haline getirdiğimizi anlattım.

Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için, Türk milletinin ağır ekonomik krizden çıkması için kararlı olduğumuzu vurguladım...

Türkiye'ye büyük bir mutlulukla döndüm…"

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya dönüşte Ankara Milletvekili Murat Emir, İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve kalabalık CHP heyeti tarafından karşılandı.