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  • Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı ç

Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesiydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri'de mitingde konuştu. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada Vahdettin'i savundu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 18:00
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Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam kararı çıkarmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesiydi

Devlet Bahçeli: Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. Vahdettin, Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesiydi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi. 

Mitingde konuşan Bahçeli, Tunç Soyer'i yine hedef alırken, Vahdettin'i savundu.

Bahçeli'nin "Aday belli karar net" mitinginde yaptığı konuşmadan satırbaşları ise şöyle:

"Türkiye'nin geçmişinden kaçan, gelecek umudu kararmış bir ülke durumuna düşürülmek istenmektedir. Bunun adı Zillet'tir. 

Tarihimizi yargılıyorlar. Milletimizi sorguluyorlar. Milli birlik ve dayanışma azmimizi zedeliyorlar. Bunu yaparken hak ve özgürlük kavramlarının içini boşaltıyorlar. Öncelikle bir irade beyan etmemiz bu aşamada şarttır.

Geliyor gelmekte olan diyenlere sesleniyorum: Nereye geliyorsunuz kiminle gelmeyi planlıyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz, geleceğiniz varsa göreceğiniz var diyoruz.

Kahramanlar gelir Ankara Dikmen sırtlarında, zalimler gelir Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır. Bu sözlerim Zillet İttifakı'na ağır geliyorsa zararı yok.

MHP'ye kefen biçiyorlardı. Anket şirketlerini kiralık gazetecileri sözde aydınları parayla yemleyip kara kampanya düzenliyorlardı. Utanmadan yalan rüzgarı estiriyorlardı.

Bizi arayan anketlerde değil; camide, cemevinde, fabrikada, tarlada, milyonların kalbinde arasın.

Onların adayı kim olmuş artık bir önemi yoktur. Kaldı ki henüz talimat gelmedi. Henüz izin alamadılar. Bir isim üzerine uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye üzerinde uzlaşması akıl karı mıdır?

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımızdan da kararımızdan da geri dönersek gök girsin kızıl çıksın. Ne demişsek odur?

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"VAHDETTİN HAİN DEĞİLDİR"

Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi, kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Son günlerde tarihimizi tartışmaya açma densizlikleri vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde atasına, milli anılarını ülkemizde bir güruh kadar yıkıcı, yaralayıcı konuşan yoktur. Ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlamak isteyenlere müsaade etmeyiz.. Türk tarihi onların tarihi değildir.

Sultan Vahdettin kusurları olsa da asla hain değildir. Milli mücadele yolunu açan İzmir belediye başkanın küstahça sövdüğü Osmanlı padişahından başkası değildir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur."

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LAZ YÜCEL
19.09.2022 14:24
Ben ATATÜRK sevdalısı vatansever milliyetçi ülkücü biriyim kimki ATAM ıza hakaret ediyorsa vatan HAİNİDİR HAİNİDİR HAİNİDİR  
 
Mmt
19.09.2022 14:22
Bu beka derdimi yalan söylüyormuş. İhanet ne demekmiş Bi anlatsın.  
 
Tekin41
19.09.2022 14:21
Rahmetli turkese hainlik eden kim????!!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (61)
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