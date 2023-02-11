125'inci saatte kurtarıldı, madenciyİ öperek teşekkür etti

DHA'nın haberine göre Malatya Battalgazi'de madencilerden oluşan kurtarma ekibi bir mucizeye imza attı. Tam 125 saat sonra Halime Gürbüz adlı kadın enkazdan 125 saat sonra kurtarıldı. Gürbüz, kendini kurtaran madenciyi öperek, teşekkür etti. O anlar kameraya yansıdı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, depremden 125 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Halime Gürbüz, kendisini kurtaran maden işçisini yanağından öpüp, teşekkür etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görevli maden işçileri, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan Halime Gürbüz'ü, depremin 125'inci saatinde kurtardı.

Sağ çıkarılan Gürbüz, kendisini teskin etmeye çalışan maden işçisini yanağından öpüp, teşekkür etti. Ayağının kırık olduğunu söyleyen Halime Gürbüz, hastanede tedaviye alındı.